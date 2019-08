vor 18 Min.

Silberhochzeit im Hause Drews

Sie sind verliebt "wie am ersten Tag". Ramona und Jürgen Drews feiern ein Vierteljahrhundert Ehe.

Schlagerstar Jürgen Drews ("Ein Bett im Kornfeld") und seine Ehefrau Ramona präsentieren sich als rundum glückliches Silberhochzeitspaar. "Auch nach 25 Jahren Ehe sind wir noch verrückt nacheinander", sagte der 74-jährige Pop-"König von Mallorca" der "Bild"-Zeitung.

Das Jubiläum wollen die beiden am Freitag im sächsischen Kurort Bad Elster feiern. Große Geschenke gibt es offenbar nicht: "Wir schenken uns unsere Liebe zur Silberhochzeit, denn wir brauchen nur uns", sagte Drews.

Auch Ehefrau Ramona Drews (45) hat offenkundig immer noch Schmetterlinge im Bauch: "Wir lieben uns wirklich noch wie am ersten Tag.". Beziehungstipp aus dem Hause Drews: "Gegenseitiger Respekt ist das Fundament unserer Beziehung", sagte Ramona der Zeitung.

Der gut 28 Jahre ältere Musiker Drews will bis zum letzten Moment bei seiner Frau bleiben: "Ich hoffe, dass wir noch viele schöne gemeinsame Jahre haben. Aber wenn ich dann einmal gehen muss, will ich in Ramonas Armen sterben." (dpa)

Themen Folgen