Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß bringt Sohn zur Welt

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß ist Mutter. Am Wochenende brachte sie ihren Sohn zur Welt. Mutter, Vater Thomas und das Baby sind wohlauf.

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß ist Mutter geworden. Am Sonntag vermeldete die Frontfrau auf Facebook und Instagram die Geburt ihres Sohnes.

Von Oliver Bosch

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß im Babyglück: Auf Facebook hat die 33-jährige Sängerin die Geburt ihres Sohnes verkündet. Vater des Kindes ist Silbermond-Bandkollege Thomas Stolle (34).

Das Paar ist überglücklich und lässt die ganze Welt in den sozialen Medien an ihrem Glück teilhaben. Auf Facebook posteten die frischgebackenen Eltern ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die drei rechten Hände von Vater, Mutter und Kind zu sehen sind. Die Hand des Babys greift dabei nach dem Daumen von Stefanie.

Freude und Anstrengung der Geburt teilen Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloss und Lebensgefährte Thomas im Post ihren Fans mit: "Hallo ihr Lieben, glücklich und geschafft wollen wir euch mitteilen, dass unser kleiner Sohn gesund auf die Welt gekommen ist."

Stefanie Kloß gebar einen gesunden Sohn

Mutter, Baby und Vater sind demnach wohlauf. Der Kleine scheint seine Eltern jedoch ganz schön auf Trab gehalten zu haben, wie der Bekanntmachung weiter zu entnehmen ist: "Wir kriegen das Strahlen kaum aus dem Gesicht, aber die Augenringe wahrscheinlich auch erst mal nicht. Also, alles wie es sein soll."

Die Strapazen sind in diesem Moment vergessen, es überwiegt nur die Freude. Stefanie Kloß und ihr Partner "freuen sich mit vollstem Respekt auf alles was da kommt". Für ihren Sohnemann wünschen sie sich eine "möglichst private und normale Kindheit".

Silbermond-Sängerin erfüllt sich mit dem Baby großen Wunsch

Für Silbermond-Sängerin Stefanie geht mit ihrem Kind ein großer Wunsch in Erfüllung. In der Vergangenheit betonte die Bautzenerin immer wieder, wie wichtig ihr das wäre: "Wisst ihr, es gab für mich immer zwei Dinge im Leben, die schon sehr früh feststanden und an denen ich nie gezweifelt habe: Das Erste war (und ist und bleibt die Band. Und das Zweite war (und ist und bleibt) der Wunsch, irgendwann Mama zu werden." Viele Fans gratulierten bereits auf Instagram und Facebook.

