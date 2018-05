vor 54 Min.

"Sing meinen Song" 2018: Das ist Sängerin Leslie Clio

Leslie Clio ist mit "I couldn't care less" berühmt geworden. Bei "Sing meinen Song" 2018 wird sie auch die Hits anderer Musiker neu interpretieren.

"I couldn't care less": Leslie Clios größten Hit wird Mark Forster bei "Sing meinen Song" 2018 neu interpretieren. Was Sie sonst zur Sängerin wissen müssen.

Bei "Sing meinen Song - das Tauschkonzert" 2018 ist Leslie Clio hoffentlich nicht alles egal wie in ihrem größten Hit "I couldn't care less" (2013). Im Gegenteil: Die gebürtige Hamburgerin hat weitaus mehr vorzuweisen und freut sich auf die Herausforderung beim diesjährigen Tauschkonzert auf Vox.

Leslie Clio hat bereits drei Alben veröffentlicht

Ihren Gesangsstil bezeichnet die 31-Jährige als "Soulpop". Auf ihrem Weg zur erfogreichen Sängern zog es sie im Alter von 22 Jahren nach Berlin, wo sie im Vorprogramm von Musikern wie Joss Stone, Marlon Roudette, der englischen Rockband "Keane" oder Sänger Bosse viele Live-Erfahrungen sammelte.

Im Februar 2013 erschien dann ihr erstes Album "Gladys". Etwa zwei Jahre später folgte dem "Eureka". Ihr jüngstes Album heißt "Purple" und wurde im Mai 2017 veröffentlicht.

Leslie Clio: Hit-Song "I couldn't care less" war auch in Kino-Filmen zu hören

Mit dem zweiten Titel ihres ersten Albums "Gladys" erlangte Leslie Clio ihren größten Erfolg. 26 Wochen lang war "I couldn't care less" mit dem frechen Text in den Charts vertreten. Aber Clios bekannter Ohrwurm war nicht nur im Radio zu hören: Zuschauer konnten ihn auch im von Matthias Schweighöfer produzierten Film "Der Schlussmacher" (2013) sowie in der Tragikomödie "Heute bin ich blond" (2013) entdecken.

Die 31-jährige Leslie Clio lebt zurzeit in ihrer Wahlheimat Berlin. Nun folgte sie der Einladung von Gastgeber Mark Forster und wird ab dem 24. April auf Vox bei "Sing meinen Song" 2018 ihre Lieder mit den anderen Teilnehmern tauschen.

"Sing meinen Song" 2018: Diese Lieder von Leslie Clio singen die Teilnehmer

2018 findet in Südafrika das Tauschkonzert statt. Mark Forster ist dabei nicht nur Teilnehmer, sondern auch Gastgeber. Mit ihm und Rea Garvey, Judith Holofernes, Mary Roos, Marian Gold und Johannes Strate wird Clio ihre berühmtesten Hits "tauschen". Diese Lieder von Leslie Clio dürfen die "Sing meinen Song"-Teilnehmer 2018 neu interpretieren:

I Couldn't Care Less (Mark Forster)

Be With You (Judith Holofernes)

Damage Done (Johannes Strate)

Sister Sun Brother Moon (Mary Roos)

Game Changer (Marian Gold)

Fragile (Rea Garvey)

In der Auftaktfolge der fünften Staffel gab Leslie Clio zunächst dem "Revolverheld"-Song "Halt dich an mir fest" eine neue Stimme. Auf die Herausforderungen der Sendung freut sich die 31-Jährige: "Genau das macht diese Sendung aus: dass du dich mit Musik auseinandersetzt, zu der du den Zugang vorher nicht hattest, aus dem Song aber etwas Eigenes machst und dich dann verdammt darauf freust, ihn zu performen."

Seit dem 24. April läuft "Sing meinen Song - das Tauschkonzert" immer dienstags um 20.15 Uhr auf Vox. (AZ)

