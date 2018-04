"Sing meinen Song" 2018: Das ist der "Revolverheld"-Sänger Johannes Strate

vor 18 Min.

Er ist als Sänger von "Revolverheld" bekannt, aber auch als Solo-Musiker erfolgreich. Jetzt ist er Teilnehmer bei "Sing meinen Song" 2018. Das Porträt

Hits wie "Halt dich an mir fest" oder "Lass uns gehen" sind aus dem deutschen Radio kaum wegzudenken. Wer dahinter steckt? Die deutsche Rockband "Revolverheld" mit Frontmann Johannes Strate. Der 38-Jährige nimmt beim diesjährigen Vox-Tauschkonzert "Sing meinen Song" 2018 teil. Wie hat er es in der Musikbranche ganz nach oben geschafft?

Johannes Strate gründete mit 14 Jahren erste Band

Der Sänger und Songwriter wurde am 17. März 1980 in Bremen geboren. Bereits mit zehn Jahren spielt Strate selbst Gitarre und gründet als 14-Jähriger seine erste Band "Second Floor". Das musikalische Talent liegt ihm wohl schon im Blut mit einer Pianistin als Mutter und einem Sänger und Gitarristen als Vater.

2002 entstand dann zusammen mit Niels Hansen (Gitarre), Kristoffer Hünecke (Gitarre), Jakob Sinn (Schlagzeug) und Florian Speer (Bass) die Pop-Rock-Band "Revolverheld".

"Revolverheld"-Alben erreichen Platin-Status

In den Anfängen von "Revolverheld" konnte man die Band als Vorgruppe von "Silbermond" erleben. Doch mit dem nach ihrem Bandnamen betitelten Debütalbum stieg der Bekanntheitsgrad - und so auch der Erfolg. Das erste Album "Revolverheld" (2005) erreichte Platin-Status und hielt sich über 42 Wochen in den Charts.

Auch das Studioalbum "Immer in Bewegung" (2013) war ein großer Erfolg: Es war 98 Wochen in den Albumcharts und erreichte mit über 400.000 Verkäufen Doppelplatin-Status. Im April 2018 veröffentlichte "Revolverheld" das neuste Album "Zimmer mit Blick".

Johannes Strate bestreitet auch Solokarriere

Zwar ist Johannes Strate in erster Linie als Frontmann der Rockband bekannt, doch 2011 startete er mit seinem eigenen Album "Die Zeichen stehen Sturm" eine Solokarriere. Im TV konnte man den Sänger bereits an der Seite von Stars wie Lena Meyer-Landrut und Mark Forster als Jury-Mitglied der Gesangsshow "The Voice Kids" sehen.

Ab dem 24. April tritt er erneut im deutschen Fernsehen auf: Er ist Teilnehmer in der fünften Staffel von "Sing meinen Song - das Tauschkonzert" auf Vox.

"Sing meinen Song" 2018: Diese Songs interpretiert Johannes Strate neu

2018 findet das Tauschkonzert in Südafrika statt. Zusammen mit Mark Forster, Rea Garvey, Judith Holofernes, Mary Roos, Leslie Clio und Marian Gold wird Johannes Strate die größten Hits "tauschen". Diese Lieder wird der "Revolverheld"-Sänger neu interpretieren:

"Bauch und Kopf" von Mark Forster

"Amour toujours / Morgens um 5" von Mary Roos

"Supergirl" von Rea Garvey

"Denkmal" von Judith Holofernes

"Be With You" von Leslie Clio

"Forever Young" von Marian Gold

Staffelauftakt von "Sing meinen Song" 2018 ist am 24. April um 20.15 Uhr. (rlb)

