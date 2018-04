09:38 Uhr

"Sing meinen Song" 2018: Rea Garvey singt erstmals auf Deutsch

Bei "Sing meinen Song 2018" nimmt auch der Ire Rea Garvey teil. Dabei singt er zum ersten Mal auf Deutsch. Wir stellen den Promi-Musiker vor.

Der gebürtige Ire Rea Garvey (44) war nicht nur als Frontmann der Band "Reamonn" ein Garant für rockige Hits, sondern brilliert auch als Solokünstler: 2018 folgt er der Einladung des Gastgebers Mark Forster und ist seit dem 24. April bei "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" auf VOX zu sehen.

Wenn er nicht auf Tour ist, lebt der sympathische Ire mit seiner Frau und einer Tochter in Hadamar bei Limburg und in Berlin. In Berlin-Mitte sei er gerne unterwegs, sagte der Musiker der dpa: "Das gefällt mir, weil es so jung, kreativ, kosmopolitisch und großstädtisch ist. Überall hörst du verschiedene Sprachen, das erinnert mich an Downtown New York."

Rea Garvey spielte früher bei "Reckless Pedestrians"

Geboren wurde der Rocksänger am 3. Mai 1973 in Irland und ist gemeinsam mit seinen sieben Schwestern im irischen Tralee aufgewachsen. 1998 wanderte er nach Deutschland aus und arbeitete auf Festivals als Veranstaltungstechniker, T-Shirt-Verkäufer und Roadie - klar, dass er so permanent mit der Musikszene in Berührung war.

Als ehemaliger Sänger und Gitarrist der "Reckless Pedestrians" sammelt Garvey schon in seinem Heimatland erste musikalische Erfahrungen. Schnell wächst der Wunsch, selbst eine Band zu gründen, und mit Hilfe einer Zeitungsannonce sucht er sich neue Bandmitglieder. Es finden sich Mike Gommeringer, Sebastian Padotzke, Uwe Bossert und Philipp Rauenbusch – die Rockband "Reamonn" hat sich gefunden.

"Supergirl" ist die erfolgreichste Single von Rea Garveys "Reamonn"

Ihr erstes Album "Tuesday" erscheint bei Virgin Records im Mai 2000, steigt auf Platz fünf der deutschen Charts und erreicht Goldstatus. Die Single "Supergirl" kann diesen Erfolg sogar noch toppen: Sie hält sich über 27 Wochen in den Charts und erreicht Platz vier der deutschen Single-Charts. Mit mehr als einer Viertelmillion Verkäufen ist es die erfolgreichste Single der Bandgeschichte. Es folgen drei weitere Alben sowie insgesamt fünf Tourneen bis zum vorerst letzten Studioalbum "Reamonn". Auch diese Platte wird ein Erfolg: Sie wird mit dreifach Gold ausgezeichnet und wandert bis auf Platz zwei der deutschen Albumcharts.

Im Jahr 2010 löst sich die Band auf und Garvey startet 2011 eine Karriere als Solokünstler. Das Album "Can't Stand the Silence" sowie die gleichnamige Debüt-Single schaffen es direkt in die deutschen Charts. Mit dem Song "Wild Love" erreicht er 2012 sogar Gold-Status. Und erfolgreich waren auch die Veröffentlichungen der nächsten Jahre. Aktuell ist sein zehntes Album mit dem Titel "Neon" am Start.

Rea Garvey: Ein Star engagiert sich

Neben seiner Karriere als Frontmann und Solokünstler ist Garvey in vier Staffeln Jurymitglied von "The Voice of Germany" und engagiert sich darüber hinaus für soziale Projekte. Dazu zählen die eigens gegründete Stiftung "Saving an Angel" sowie seine Arbeit als Botschafter des "Clearwater-Projects". Für Letztere erhält er 2015 einen Bambi in der Kategorie "Unsere Erde".

Sing meinen Song 2018 - diese Hits von Rea Garveys werden neu interpretiert

Für die fünfte Staffel von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" reist Rea Garvey im Frühjahr 2018 nach Südafrika, um zusammen mit Mark Forster, Mary Roos, Judith Holofernes, Johannes Strate, Leslie Clio und Marian Gold bei VOX ihre größten Hits zu tauschen und neu zu interpretieren. Von ihm werden dabei diese Lieder neu interpretiert:

Wild Love (Leslie Clio)

Oh my Love (Marian Gold)

Supergirl (Johannes Strate)

Through the Eyes of a Child (Mary Roos)

Armour (Judith Holofernes)

Bow Before You (Mark Forster)

Die Fans dürfen also gespannt sein, wie die Lieder von Rea Garvey in den neuen Versionen klingen. Auch für Rea Garvey wird es musikalische Experimente geben - er wird unter anderem "Lass uns gehen" von Revolverheld und auch den Hit "Big in Japan" von Alphaville neu performen. (AZ)

