"Sing meinen Song" 2018: Start-Termin und Musiker stehen fest

Bei "Sing meinen Song" 2018 tauschen wieder bekannte Musiker ihre Lieder. Neuigkeiten zur Sendung und zu den Teilnehmern lesen Sie hier im News-Blog.

"Sing meinen Song" 2018 startet am 24. April.

Mark Forster ist der Gastgeber. Alle Teilnehmer stellen wir hier vor.

"Sing meinen Song" 2018: News im Blog

15. März: Teilnehmer in der Übersicht

Mark Forster war in der vergangenen Staffel noch als Gast bei "Sing meinen Song" dabei - dieses Mal ist er selbst Gastgeber. Hier eine Übersicht über alle Teilnehmer, die in Südafrika Lieder tauschen werden:

Mark Forster ist als Sänger und Songwriter regelmäßig in den Charts vertreten.

ist als Sänger und Songwriter regelmäßig in den Charts vertreten. Leslie Chlio bezeichnet ihren Stil selbst als "Soulpop" und veröffentlichte 2013 ihr erstes Album.

bezeichnet ihren Stil selbst als "Soulpop" und veröffentlichte 2013 ihr erstes Album. Marian Gold war 1983 Mitgründer der Band Alphaville, die mit Liedern wie "Big in Japan" international bekannt wurde.

war 1983 Mitgründer der Band Alphaville, die mit Liedern wie "Big in Japan" international bekannt wurde. Rea Garvey schaffte den großen Durchbruch mit der mittlerweile aufgelösten Band Reamonn.

schaffte den großen Durchbruch mit der mittlerweile aufgelösten Band Reamonn. Judith Holofernes feiere mit der Band Wir sind Helden große Erfolge und startete auch als Solokünstlerin durch.

feiere mit der Band Wir sind Helden große Erfolge und startete auch als Solokünstlerin durch. Mary Roos hat als Schlagersängerin über 30 Alben veröffentlicht.

hat als Schlagersängerin über 30 Alben veröffentlicht. Johannes Strate ist der Frontmann der Band Revolverheld.

13. März 2018: Start-Termin steht fest

Dass "Sing meinen Song" 2018 in die nächste Runde geht, ist schon länger bekannt. Jetzt steht der Start-Termin offiziell fest: Am 24. April geht es los. Ab dann läuft die fünfte Staffel der Sendung immer dienstags ab 20.15 Uhr auf Vox.

Am Konzept ändert sich nichts: Der neue Gastgeber Mark Forster und sechs weitere Musiker tauschen in einer Villa in Südafrika ihre Lieder. In jeder Folge wird ein Musiker im Mittelpunkt stehen, dessen Lieder von den anderen interpretiert werden.

In diesem News-Blog finden Sie aktuelle Neuigkeiten zur Sendung und zu den einzelnen Folgen. (AZ)

