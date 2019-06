vor 1 Min.

"Sing meinen Song" 2019: (Fast) alles über Alvaro Soler

Die sechste Staffel von "Sing meinen Song" 2019 wird zurzeit ausgestrahlt. In der vierten Folge stand Popsänger Alvaro Soler im Mittelpunkt. Hier sein Porträt.

In Folge 5 von "Sing meinen Song" 2019 wurden die Songs von Milow neu intepretiert. Weitere Infos finden Sie in unserem Nachbericht: "Sing meinen Song" 2019, Folge 5: Akute Ohrwurm-Gefahr.

"Sing meinen Song"-Porträt: Alvaro Soler kann internationale Erfolge feiern

Der 28-jährige Alvaro Soler wurde in Barcelona geboren, hat aber deutsche Wurzeln: Sein Vater stammt aus Deutschland, seine Mutter aus Spanien. Als Soler zehn Jahre alt war, zog seine Familie nach Tokio, wo er eine deutsche Schule besuchte. Bereits in Japan entdeckte er seine Liebe zur Musik und war Teil einer Schülerband. Nach sieben Jahren in Tokio zog seine Familie wieder zurück nach Barcelona, wo der Künstler Industriedesign studierte. Währenddessen gründete er gemeinsam mit seinem Bruder und zwei Freunden die Band "Urban Lights" mit der sie in der spanischen Castingshow "Tú sí que vales" antraten und das Finale erreichten.

Mit den beiden Produzenten Simon Triebel und Ali Zuckowski produzierte er in Berlin sein erstes Album "Eterno Agosto". In Deutschland belegte das Album Platz fünf der Charts und in Italien erhielt Soler fünffach Platin. Die darauf enthaltene Single "El Mismo Sol" erreichte schnell internationalen Erfolg.

Allein auf Youtube hat das Lied mehr als 170 Millionen Aufrufe. Nach diesem Erfolg ist auch Jennifer Lopez auf den Sänger aufmerksam geworden. Ihr hat "El Mismo Sol" so gut gefallen, dass sie den Song mit Alvaro Soler noch einmal aufgenommen hat und unter anderem beim iHeartRadio Music Festival in Las Vegas performte.

Alvaro Soler und Jennifer Lopez bei den Proben. Bild: Jordan Wright, dpa (Archiv)

Porträt: Alvaro Soler bei "Sing meinen Song" 2019

Seitdem konnte er mit der Single "Sofia" (2016) und "La Cintura" (2018) weitere internationale Erfolge feiern. Mit seinem zweiten Album "Mar de Colores" konnte er sich in Deutschland Platz 8 der Album-Charts sichern. Alvaro Soler nimmt neben sechs weiteren Sängern und Sängerinnen an "Sing meinen Song" 2019 teil.

Das Tauschkonzert läuft ab dem 7. Mai jeden Dienstag ab 20.15 Uhr mit acht Folgen auf Vox. In jeder Sendung steht ein anderer Künstler im Mittelpunkt. Alvaro Soler wird die vierte Folge gewidmet. (AZ)

Themen Folgen