"Sing meinen Song" 2019, Folge 4: Heute sind Alvaro Solers spanische Klänge im Mittelpunkt

Heute in Folge 4 von "Sing meinen Song" 2019 ist das Musikrepertoire von Alvaro Soler dran. Alle News zum Start-Termin, zu Teilnehmern und den Folgen hier.

Bei "Sing meinen Song" 2019 tauschen bekannte Musiker ihre Lieder. In jeder Folge steht ein anderer Teilnehmer im Mittelpunkt. Aber wer ist dabei, und was passiert in den einzelnen Folgen? Hier gibt es immer die aktuellen News zum Tauschkonzert.

"Sing meinen Song" 2019: News

38. Mai 2019: In Folge 4 hallen Latino-Klänge

Die vierte Folge von "Sing meinen Song" 2019 wird durch die spanischen Klänge des Latino-Popstars Alvaro Soler bereichert. Für viele, wenn nicht sogar alle weiteren Teilnehmer ist es wohl der erste professionelle Versuch einen spanischen Song zu covern. Wie wird wohl Rockröhre Jennifer Haben in Kombination mit den spanischen Gute-Laune-Songs klingen? Welche Überraschung sich Alvaro Soler selbst für seinen Auftritt überlegt hat, erfahren Sie in unserer Vorschau: "Sing meinen Song" 2019, Folge 4: Spanische Nacht mit Alvaro Soler

21. Mai 2019: Folge 3 dreht sich um Jeanette Biedermann

In der dritten Folge von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" darf sich Jeanette-Biedermann auf die Neuinterpretationen ihrer eigenen Songs freuen. Die Musikerin hat deswegen Herzklopfen und fühlt sich "wie frisch verknallt". Apropos verknallt: Gastgeber Michael Patrick Kelly erzählt in der dritten Folge von seinem missglückten Flirtversuch mit der Biedermann. Mehr hierzu lesen Sie in unseren Nachbericht: "Sing meinen Song" 2019, Folge 3: Biedermann gab Kelly einen Korb

14. Mai 2019: In Folge 2 steht Johannes Oerding im Mittelpunkt

Heute läuft die zweite Folge von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" auf Vox. Die Teilnehmer interpretieren Lieder des Hamburgers Johannes Oerding. Sie hatten Oerdings fünf Alben zur Auswahl, von "Erste Wahl" aus dem Jahre 2009 bis zu "Kreise" von 2017. Ob Johannes Oerding wohl ähnlich begeistert von den Interpretationen seiner Songs ist, wie Wincent Weiss in Folge 1? Weitere Infos finden Sie in unseren Nachbericht: "Sing meinen Song" 2019, Folge 2: Johannes Oerding ist eine lebendige Jukebox

7. Mai 2019: Start der sechsten Staffel

Am Dienstag hat die neue Staffel von "Sing meinen Song" begonnen. Zum sechsten Mal treffen sich Musiker in der Vox-Sendung. In der ersten Folge dürfen sich die Musiker aus dem Repertoire von Popsänger Wincent Weiss bedienen. Außerdem gibt es gleich zwei Premieren: Wincent Weiss wird seinen neuen Song "1993" vorstellen, und die Sänger Alvaro Soler und Milow werden zum ersten Mal einen Song auf Deutsch performen. Den Nachbericht zur ersten Folge finden Sie hier: "Sing meinen Song" 2019: Wincent Weiss singt über seinen Vater

29. April 2019: "Sing meinen Song" live in Berlin

Das gab es so noch nie: 2019 kommt die TV-Show zum allerersten Mal live auf die Bühne! Am 22. September gastiert "Sing meinen Song – das Tauschkonzert live"auf der Waldbühne in Berlin – mit allen Teilnehmern der neuen Staffel. Der Vorverkauf für dieses Mega-Event auf einer traumhaften Location ist am 3. Mai 2019 gestartet.

28. März 2019: Um welchen Teilnehmer geht es in welcher Folge?

Jede Folge von "Sing meinen Song" 2019 ist einem Musiker gewidmet. Wer steht wann im Mittelpunkt? Hier geben wir eine Übersicht:

07.05., Folge 1: Wincent Weiß

14.05., Folge 2: Johannes Oerding

21.05., Folge 3: Jeanette Biedermann

28.05., Folge 4: Alvaro Soler

04.06., Folge 5: Milow

11.06., Folge 6: Jennifer Haben

18.06., Folge 7: Michael Patrick Kelly

25.06., Folge 8: Duette

27. März 2019: Start-Termin für "Sing meinen Song" steht fest

Zum sechsten Mal tauschen prominente Musiker in Südafrika ihre Lieder. Jetzt hat Vox den Start-Termin für die neue Staffel von "Sing meinen Song" bekanntgegeben: Am 7. Mai geht es los. Bis zum 25. Juni laufen acht Folgen.

Am Konzept ändert sich auch in der neuen Staffel nichts: In jeder Folge steht ein Musiker im Mittelpunkt. Die anderen Teilnehmer nehmen sich jeweils ein anders Lied dieses Interpreten vor und singen es auf ihre Weise. In der letzten Folge stehen außerdem noch Duette an.

Diese Musiker sind bei "Sing meinen Song 2019" mit dabei:

Michael Patrick Kelly als Gastgeber

Wincent Weiss

Jennifer Haben

Jeanette Biedermann

Milow

Johannes Oerding

Alvaro Soler

In diesem Blog finden Sie immer die aktuellen Infos zu den Teilnehmern und zu den einzelnen Folgen. (AZ)

