"Sing meinen Song" 2019, Folge 7: Michael Patrick Kelly kommen die Tränen

In Folge 7 von "Sing meinen Song" 2019 ist heute Gastgeber Michael Patrick Kelly an der Reihe. Weshalb ihn ein Song zu Tränen rührt, erfahren Sie hier.

Schon im Alter von 10 Tagen hatte Michael Patrick Kelly seinen ersten TV-Auftritt und hat inzwischen über 300 Konzerte gespielt. Heute Abend darf er sich bei "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" erstmal zurücklehnen. Die Musiker beschäftigen sich nämlich heute mit dem Werk des ehemaligen Kelly-Family-Mitglieds. Hier lesen Sie die ausführliche Vorschau zum vorletzten "Sing meinen Song"-Abend.

Das waren die Songs in Folge 7 von "Sing meinen Song" 2019

In jeder der acht Folgen steht einer der Teilnehmer im Mittelpunkt. In Folge 7 und damit als letztes werden die Songs von Gastgeber Michael Patrick Kelly neu interpretiert:

Jeanette Biedermann - "ID"

Alvaro Soler - "Happiness"

Johannes Oerding - "Hope"

Wincent Weiss- "Roundabouts"

Jennifer Haben - "Salve Regina"

Milow - "One more song"

Auch Michael Patrick Kelly selbst präsentiert an seinem Abend einen neuen Song mit dem Titel "Bigger Life".

"Sing meinen Song" 2019, Folge 7: Oerding kennt Kelly schon seit 24 Jahren

Die Teilnehmer an "Sing meinen Song" scheinen sich wirklich gut zu verstehen. Doch Johannes Oerding und Michael Patrick Kelly kennen sich schon etwas länger. Vor rund 24 Jahren haben sich die beiden zum ersten Mal getroffen, erinnert sich Johannes Oerding: "Paddy, ich bin der Typ, der dich am längsten kennt!" Der damals 13-jährige Oerding war in seiner Heimatstadt bei einem Konzert der Kelly Familiy. Sein Idol - Michael Patrick Kelly - hat er nach dem Soundcheck abfangen können. Dabei wollte Michael Patrick sich nur schnell eine Portion Pommes holen. Doch ganz leicht gestaltete sich die Kontaktaufnahme nicht: "Da waren so Zäune um dich rum, die dich bis zur Pommesbude geleitet haben". Einen Handschlag konnte Oerding von Kelly trotzdem ergattern. Und nun sitzen sie - ganz ohne Absperrung - zusammen auf einem Sofa. "Wenn sich alles in Kreisen dreht", zitiert Kelly passenderweise einen Oerdingschen Song.

"Sing meinen Song " 2019: Kelly kommen die Tränen

Eine Interpretation geht Gastgeber Michael Patrick Kelly in Folge 7 besonders nahe. Als Johannes Oerding "Hope" performt, kann Kelly die Tränen nicht mehr zurückhalten. "Hope" erzählt von einer großen Krise im Leben des Musikers. Nach dem extremen Ruhm mit der Kelly Family stürzte er so tief, dass er nicht mehr leben wollte. "Der Song war vorbei - Totenstille", fasst Wincent Weiss die Situation nach Oerdings Auftritt zusammen. Erhält Johannes Oerding für diesen emotionalen Auftritt die "Penny Whistle" von Michael Patrick Kelly?

Folge 7 von "Sing meinen Song" 2019 mit Michael Patrick Kelly sehen Zuschauer heute Abend, am 18. Juni, um 20.15 Uhr, auf Vox. (AZ)

