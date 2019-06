07:17 Uhr

"Sing meinen Song" 2019, Folge 8: Das letzte Tauschkonzert

In Folge 8 hieß es zum letzten Mal "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert 2019 präsentiert...". Die Teilnehmer: Michael Patrick Kelly, Jeanette Biedermann, Alvaro Soler, Jennifer Haben, Johannes Oerding, Wincent Weiss und Milow.

In Folge 8 von "Sing meinen Song" 2019 interpretierten die Teilnehmer ihre Lieder Duett. Wer mit wem, welchen Song performte, erfahren Sie hier.

Beim Staffelfinale von "Sing meinen Song" 2019 ging keiner alleine auf die Bühne. In der letzten Folge von "Sing meinen Song" 2019 gab es sieben Duette. Michael Patrick Kelly, Jennifer Haben, Alvaro Soler, Wincent Weiss, Milow, Johannes Oerding und Jeanette Biedermann interpretierten ihre Hits jeweils zusammen. "Der heutige Abend ist so eine Art Best-of", versprach Gastgeber Michael Patrick Kelly.

"Sing meinen Song" 2019: Songs in Folge 8

In jeder der letzten sieben Folgen stand einer der Teilnehmer im Mittelpunkt. In Folge 8, dem Finale von "Sing meinen Song" 2019, sangen die Musiker im Duett. Die folgenden Neuinterpretation erwarteten die Zuschauer:

Milow & Wincent Weiss - "Musik sein"

Jennifer Haben & Wincent Weiss - "Pläne"

Alvaro Soler & Johannes Oerding - "Kreise"

Johannes Oerding & Jeanette Biedermann - "Rock My Life"

Michael Patrick Kelly & Jennifer Haben - "Unbroken"

Alvaro Soler & Milow - "Lay Your Worry Down"

Jeanette Biedermann & Michael Patrick Kelly - "ID"

"Sing meinen Song" 2019, Folge 8: Biedermann versöhnt sich mit "Rock My Life"

Für den ein oder anderen Teilnehmer von "Sing meinen Song" 2019 stand eine kleine Zeitreise bevor. So war es für Jeanette Biedermann schon eine Weile her, dass sie "Rock My Life" auf einer Bühne performte: "Ich hab es wirklich zwölf Jahre nicht mehr gesungen." Dementsprechend nervös war die zierliche Sängerin vor ihrem gemeinsamen Aufritt mit Johannes Oerding. Doch die beiden Musiker harmonierten zusammen wunderbar und erhielten von ihren Musikerkollegen stürmischen Beifall.

Alvaro Soler und Milow sangen "Lay Your Worry Down" auf klassische Milow-Art mit spanischen Akzenten. Auch das kam gut an. Johannes Oerding zur Performance: "Mir gehen die Komplimente aus."

Jeanette Biedermann war von ihrem Auftritt mit Michael Patrick Kelly und seinem Song "ID" sehr begeistert. Kellys Song performten die Musiker ohne viel Schnickschnack begleitet von zwei Gitarren. Einer der Gitarristen war übrigens Biedermanns Mann Jörg Weisselberg, der sie auf ihre Reise nach Südafrika begleitet hat.

"Sing meinen Song" 2019: Kelly und Oerding überraschten Kollegen

"Dass ich jetzt auf die Bühne gehen kann mit jemandem, von dem ich als kleiner Junge die Musik gehört habe, ist fernab von der Realität", freute sich Wincent Weiss nach seinem Auftritt. Er performte mit Milow seinen Hit "Musik sein". Weiss sang auf Deutsch, Milow auf Englisch. Johannes Oerding, Jeanette Biedermann, Jennifer Haben und Michael Patrick Kelly brachten sie damit sofort zum Tanzen.

Zum Schluss überraschten Johannes Oerding und Michael Patrick Kelly noch mit der passenden Bonus-Nummer "Ich will noch nicht nach Hause" von Oerding. Die "Sing meinen Song"-Teilnehmer wurden dabei wehmütig: Sie sangen alle zum Schluss des Songs mit und lagen sich in den Armen. (AZ)

