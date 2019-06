vor 19 Min.

"Sing meinen Song" 2019: Letzte Woche stand Sänger Milow steht im Mittelpunkt

Der Popsänger Milow stand vergangenen Dienstag im Fokus von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2019. Hier stellen wir Ihnen den belgischen Popsänger und Songwriter vor.

In Folge 5 von "Sing meinen Song" 2019 wurden die Songs von Milow neu intepretiert. Weitere Infos finden Sie in unserem Bericht: "Sing meinen Song" 2019, Folge 5: Akute Ohrwurm-Gefahr. Unter anderem berichtet Milow, wieso sein Cover von "Ayo Technology" nur als Parodie gedacht war. Hier finden Sie unser Kurzporträt zum Popstar aus Belgien.

"Sing meinen Song" 2019: Milow stammt aus einer musikalischen Familie

Milow wurde am 14. Juli 1981 geboren, sein richtiger Name ist Jonathan Vandenbroeck. Der Belgier wuchs in einer musikalischen Familie auf, was ihn schon in jungen Jahren geprägt hat. Als Kind bekam er unter anderem Akkordeon-, Klavier- und Gitarrenunterricht.

Schon während seiner Schulzeit spielte er in verschiedenen Bands. Da er später ein internationales Publikum ansprechen wollte, hat er sich 2003 dazu entschieden, unter dem Bühnennamen Milow aufzutreten.

Porträt: Mit "You Don't Know" gelang Milow ein internationaler Erfolg

2006 veröffentlichte Milow unter eigenem Label sein Debütalbum "The Bigger Picture". Die Single "You Don’t Know" aus diesem Album brachte ihm seinen ersten internationalen Erfolg: Der Song schaffte in vielen europäischen Ländern den Sprung in die Charts. Mit "Ayo Technology", einem Cover des Songs von 50 Cent und Justin Timberlake, gelang ihm zwei Jahre später ein Überraschungserfolg: Die Neuinterpretation kletterte gleich in mehreren Ländern an die Spitze der Charts.

2009 veröffentlichte der Musiker sein neues Album "Milow", das in mehreren Ländern ausgezeichnet wurde – in Deutschland bekam er für das Album Platin. Mit "North and South" (2011), "Silver Linings" (2014) und "Modern Heart" (2016) folgten weitere Alben. (AZ)

