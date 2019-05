15.05.2019

"Sing meinen Song" 2019, Porträt: Das ist Johannes Oerding

Der deutsche Popsänger und Songwriter Johannes Oerding ist Mittelpunkt der zweiten Folge von "Sing meinen Song" 2019. Hier erfahren Sie mehr über den Hamburger Musiker.

Bei "Sing meinen Song" 2019 tauschen in südafrikanischer Kulisse bekannte Musiker ihre Lieder. In jeder Folge steht ein anderer Teilnehmer im Mittelpunkt. Am 14. Mai wurde Johannes Oerding in der zweiten Folge aufs Kreuz genommen. Acht Folgen der diesjährigen Staffel laufen nach dem Start am 7. Mai wöchentlich bis zum Finale am 25. Juni auf Vox. Oerding selbst wird in seiner Folge den Song "An guten Tagen" singen.

"Sing meinen Song" 2019: Johannes Oerding wurde bereits mit 17 Jahren entdeckt

Johannes Oerding wurde am 26. Dezember 1981 in Münster geboren. Er entwickelte sehr früh seine Liebe zur Musik. Im jungen Alter von 17 Jahren wurde Oerding von einem Produzenten entdeckt, als er mit seiner Schülerband auf einem Stadtfest spielte. 2006 zog er nach Hamburg und erlangte erste Bekanntheit bei Auftritten im Vorprogramm von "Simply Red" und "Ich + Ich".

Sein Debütalbum "Erste Wahl" veröffentlichte der Popsänger im Jahr 2009 und erhielt für sein Erstlingswerk prompt die Goldene Schallplatte.

Porträt: Johannes Oerding erhielt einen Award für die beste Hallentournee

Es gelang dem Singer-Songwriter an seinen Erfolg anzuknüpfen und er schaffte es mit seinem zweiten Album "Boxer" bis auf Platz 11 der deutschen Album-Charts. 2013 nahm Oerding am "Bundesvision Song Contest" teil und konnte sich in der ProSieben-Show von Stefan Raab den zweiten Platz sichern. Für sein Album "Alles brennt" aus dem Jahr 2016 erhielt der Musiker aus Münster sogar Platin und für sein letztes Album "Kreise" (2017) eine weitere Goldene Schallplatte.

Außerdem wurde der Sänger, der Live-Auftritte über alles liebt, 2017 mit dem "Live Entertainment Award" für die beste Hallentournee des Jahres ausgezeichnet. Privat lässt es Oerding lieber ruhig angehen: Wie er in einem Interview verrät sei er ein absoluter "Serien-Junky" und liegt am liebsten zu einer guten Serie auf der Couch. Er lebt immer noch in Hamburg und ist mit der Sängerin Ina Müller liiert. (AZ)

