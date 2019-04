vor 23 Min.

"Sing meinen Song" 2019: Start, Teilnehmer, Sendetermine, Live-Stream

"Sing meinen Song" 2019 startet im Mai. Genauer Start-Termin, Teilnehmer, Sendetermine, News und Übertragung im Live-Stream oder TV - hier gibt es alle Infos.

Bei "Sing meinen Song" 2019 tauschen wieder bekannte Musiker ihre Lieder. In jeder Folge steht ein Teilnehmer im Mittelpunkt. Die anderen Sängerinnen und Sänger nehmen sich die Lieder dieses Künstlers vor und interpretieren sie neu.

In diesem Artikel finden Sie die wichtigsten Infos zum Tauschkonzert. Wir beantworten dabei die folgenden Fragen:

Wann ist der Start-Termin von "Sing meinen Song"?

Welche Teilnehmer machen bei "Sing meinen Song" mit?

Wann kommt "Sing meinen Song"?

Wo läuft das Tauschkonzert live im TV und Stream?

Wo gibt es News zu den einzelnen Folgen?

"Sing meinen Song" 2019: Wann ist der Start-Termin?

Der Start-Termin für die sechste Staffel von "Sing meinen Song" steht fest: Am 7. Mai 2019 geht es los. Insgesamt laufen auf Vox bis zum 25. Juni acht Folgen.

In jeder Folge steht einer der Teilnehmer im Mittelpunkt. Die anderen Musiker singen die Lieder dieses Künstlers. In der letzten Folge gibt es außerdem Duette.

Welche Teilnehmer machen bei "Sing meinen Song" 2019 mit?

Michael Patrick Kelly ist in diesem Jahr der Gastgeber bei "Sing meinen Song". Er wurde mit der Kelly Family bekannt und schrieb erfolgreiche Hits wie "An Angel". Dazu kommen noch sechs weitere Teilnehmer. Das sind alle Musiker der aktuellen Staffel in der Übersicht:

Michael Patrick Kelly als Gastgeber

Wincent Weiss

Jennifer Haben

Jeanette Biedermann

Milow

Johannes Oerding

Alvaro Soler

Das sind die Teilnehmer von "Sing meinen Song" 2019.

Sendetermine: Wann kommt "Sing meinen Song" 2019?

Die Folgen von "Sing meinen Song" laufen immer am Dienstagabend auf Vox. Das sind die einzelnen Sendetermine und die Musiker, denen die jeweilige Folge gewidmet ist:

07.05., Folge 1: Wincent Weiß

14.05., Folge 2: Johannes Oerding

21.05., Folge 3: Jeanette Biedermann

28.05., Folge 4: Alvaro Soler

04.06., Folge 5: Milow

11.06., Folge 6: Jennifer Haben

18.06., Folge 7: Michael Patrick Kelly

25.06., Folge 8: Duette

Wo läuft "Sing meinen Song" live im TV und Stream?

Alle Folgen von "Sing meinen Song" 2019 laufen im Free-TV auf Vox. Außerdem gibt es ganze Folgen im Live-Stream oder online als Wiederholung. Als Bestandteil der RTL Group läuft der Stream bei Vox über die Plattform TV NOW. Der Live-Stream ist abgesehen von einer Testphase aber nicht kostenlos.

Hier lesen Sie mehr darüber, wie Sie "Sing meinen Song" live im TV und Stream sehen können.

Wo gibt es News zu den einzelnen Folgen?

Sie möchten keine Neuigkeiten rund um die Teilnehmer und Folgen verpassen? In unserem Blog lesen Sie immer hier die aktuellen News zu "Sing meinen Song" 2019. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen