15.05.2019

"Sing meinen Song" 2019: Wincent Weiss im Kurzporträt

Wincent Weiss stand in ersten Folge von "Sing meinen Song" 2019 im Mittelpunkt des Geschehens. Hier stellen wir Ihnen den Popsänger und Songschreiber vor.

Bei "Sing meinen Song" 2019 tauschen in Südafrika bekannte Musiker ihre Lieder. In jeder Folge steht ein anderer Teilnehmer im Mittelpunkt. In der zweiten Folge interpretierten die Musiker die Lieder von Johannes Oerding. Bis zum 25. Juni laufen acht Folgen. Wincent Weiss hat sich des Liedes "Hundert Leben" des Singer-Songwriters angenommen. Doch wer ist Wincent Weiss überhaupt?

"Sing meinen Song" 2019: Sänger Wincent Weiss trat schon bei DSDS auf

Wincent Weiss wurde am 21. Januar 1993 in Eutin (Schleswig-Holstein) geboren. Seinen ersten größeren TV-Auftritt hatte er 2013, als er bei der zehnten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" vor Dieter Bohlen und dessen Jury trat. Er kam unter die letzten 29 Kandidaten, schied aber dann aus.

Später veröffentlichte er eine Coverversion des Liedes "Unter meiner Haut" von Elif Demirezer auf YouTube. Rund zwei Jahre später spielten DJs das Lied auf einem Festival, im Juli 2015 belegte der Remix Platz sechs in den deutschen Single-Charts. Der Song konnte sich über ein Jahr in der Hitparade halten und wurde mit einer Platin-Schallplatte ausgezeichnet.

Porträt: Sänger Wincent Weiss war Mitglied der deutschen ESC-Jury in Kiew

Im September 2015 veröffentlichte Wincent Weiss die Single "Regenbogen". Im Frühjahr danach folgte "Musik sein", für die er ebenfalls Platin bekam. 2017 kam er mit "Feuerwerk" ein weiteres Mal in die deutschen Singlecharts.

Im April 2017 erschien als sein erstes Album "Irgendwas gegen die Stille", das Platz 3 in den deutschen Albumcharts erreichte. Im Mai 2017 war Wincent Weiss Teil der deutschen ESC-Jury in Kiew. Im August erschien "Frische Luft", die dritte Single aus seinem ersten Album.

"Tabaluga" spricht und singt mit der Stimme von Wincent Weiss

2018 hat Wincent Weiss dem kleinen Drachen "Tabaluga" aus dem gleichnamigen 3D-Animationsfilm seine Stimme geliehen. Der "Sing meinen Song"-Star ist damit in bester Gesellschaft - auch Rufus Beck, Yvonne Catterfeld, Bully Herbig, Rick Kavanian, Katharina Thalbach und Heinz Hoenig gehören zum Synchronisations-Team des Films.

Auf der Stelle treten ist nicht das Ding von Wincent Weiss - er liebt Skaten, Snowboarden, schnelle Autos und Motorräder. Und Veränderung: Seit seinem Abi ist der Tauschkonzert-Sänger schon zwölfmal umgezogen. (AZ)

Themen Folgen