vor 5 Min.

"Sing meinen Song" 2019, heute: Die Teilnehmer der Show

Auf Vox läuft heute die achte und somit letzte Folge von "Sing meinen Song - das Tauschkonzert" 2019. Wer ist dieses Mal der Gastgeber? Wer sind die Teilnehmer? Die Infos.

Mit der heutigen Folge 8 von "Sing meinen Song" 2019 geht die Staffel des Tauschkonzerts auch schon wieder zu Ende. Da bereits alle Künstler mit ihrem Musikrepertoire einmal im Mittelpunkt standen, wird nun bunt gemischt. Und zwar singen die Musiker im Duett die Lieblingslieder der sechsten Staffel. Unter anderem wird Jeannette Biedermann mit Johannes Oerding ihren Hit "Rock My Life" performen. Die Sängerin gesteht zuvor diesen Song seit 12 Jahren nicht mehr auf der Bühne gesungen zu haben. Hier lesen Sie den Vorbericht zum letzten "Sing meinen Song"-Abend: "Sing meinen Song" 2019, Folge 8: Die Stars heute im Doppelpack

Seit vier Jahren bringt die Vox-Sendung teils völlig unterschiedliche Künstler der Musikbranche zusammen. Mehrere Tage verbringen die Musiker miteinander unweit von Kapstadt, Südafrika. Jeden Abend werden ein Musiker und dessen größten Hits von seinen Kollegen neu interpretiert und performt. Dabei lernen sich die Stars auch näher kennen. Hier können Sie nachlesen, welche Künstler neu interpretierte Songs unter der südafrikanischen Abendsonne präsentieren.

"Sing meinen Song" 2019: Diese Musiker tauschen ihre Songs

Michael Patrick Kelly

Er übernimmt die Rolle des Gastgebers in der sechsten Staffel. Der ehemalige Frontmann der erfolgreichen Kelly Family Band schrieb Songs wie den weltweiten Hit "An Angel". Der Sänger war bereits in der 4. Staffel von "Sing meinen Song" dabei und sorgte mit seiner Folge für den Allzeit-Quoten-Rekord in der Musik-Event-Reihe.

Hier lesen Sie ein Porträt über Michael Patrick Kelly.

Wincent Weiss

Der 25-jährige Popsänger und Songschreiber wurde durch eine Coverversion des Liedes "Unter meiner Haut" von Elif bekannt. Zuvor hatte er ohne Erfolg an der zehnten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" teilgenommen. Zu seinen Hits gehören die Lieder "Regenbogen", "Musik sein" und "Feuerwerk".

Hier finden Sie ein Porträt zu Wincent Weiss.

Jennifer Haben

Sie ist die Frontsängerin der deutschen Symphonic-Metal-Band Beyond the Black aus Mannheim. Sie ist nach eigenen Angaben die erste Metal-Künstlerin in der Geschichte von "Sing meinen Song".

Mehr erfahren Sie hier im Porträt zu Jennifer Haben.

Jeanette Biedermann

Jeanette Biedermann veröffentlichte als 19-Jährige im Jahr 2000 ihre erste Single, hatte 10 Top-Ten-Singles, und mehrere Gold- und Platin-Alben, singt seit 2012 in der Band „Ewig“ und hat sich zu einer deutschsprachigen Singer-Songwriterin entwickelt.

Mehr lesen Sie hier im Porträt über Jeanette Biedermann.

Milow

Mit dem belgischen Singer-Songwriter Milow sitzt ein Künstler auf dem „Sing meinen Song“-Sofa, der mit seinen englischsprachigen Titeln und Alben weltweit erfolgreich ist: Allein seine Hits „Ayo Technology“, „You Don’t Know“, „Howling at the Moon“ und „You and Me (In My Pocket)“ brachten ihn fast überall in Europa an die Spitze der Charts.

Hier finden Sie unser Porträt zu Milow.

Johannes Oerding

Der Singer-Songwriter Johannes Oerding blickt nicht nur auf gold- und platinveredelte Alben sowie ausverkaufte Tourneen zurück, sondern auch auf eine Diskografie, die mit einer großen Bandbreite aufwartet. Der Hamburger ist mit Sängerin Ina Müller liiert.

Mehr lesen Sie im Porträt über Johannes Oerding.

Alvaro Soler

Der Popsänger Alvaro Soler ist Deutsch-Spanier. Seine spanischen Hits, wie "Sofia" oder "El Mismo Sol", haben ihn zum internationalen Überflieger gemacht.

Mehr lesen Sie in unserem Porträt zu Alvaro Soler.

"Sing meinen Song" 2019: Große Vorfreude bei den Teilnehmern

Metal-Sängerin Jennifer Haben teilte ihren Fans auf Instagram ihr Mitwirken in der Vox-Sendung mit. Auf dem Selfie sind alle teilnehmenden Musiker der sechsten Staffel zu sehen. Und die Chemie zwischen ihnen scheint zu stimmen.

Aber nicht nur Jennifer Haben hat bereits ihre Freude über die Teilnahme durchblicken lassen. In einer Pressemeldung zur Sendung wird Gastgeber Michael Patrick Kelly zitiert: "Ich freue mich sehr, auch 2019 ein Teil von 'Sing meinen Song' sein zu dürfen. Die Erfahrung in Südafrika 2017 bleibt unvergesslich und ich hatte mir insgeheim gewünscht, irgendwann noch mal dabei zu sein." Außerdem freue sich Kelly über die internationale Ausrichtung der sechsten "Sing mein Song"-Staffel. Sie ist am 7. Mai auf Vox gestartet.

Themen Folgen