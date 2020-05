vor 16 Min.

"Sing meinen Song" 2020, Folge 3: Heute rund um Ilse DeLange

"Sing meinen Song" 2020: Heute in Folge 3 dreht sich alles um Ilse DeLange.

"Sing meinen Song" 2020 geht heute Abend bei Vox mit Folge 3 weiter. Welche Songs von den Teilnehmern neu interpretiert werden, lesen Sie in unserer Vorschau.

Die aktuelle Staffel von " Sing meinen Song" 2020 ist in vollem Gange. Heute Abend steht Folge 3 der Musiksendung an. In den ersten beiden Folgen wurden die Hits von Max Giesinger und Nico Santos von den anderen Teilnehmern gecovert. Diesmal steht die niederländische Country-Sängerin Ilse DeLange im Mittelpunkt.

"Sing meinen Song" heute: Vorschau auf Folge 3 mit Ilse DeLange

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 3 von "Sing meinen Song" läuft am Dienstag, 19.05.20, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

In Folge 3 von "Sing meinen Song" 2020 steht die Country-Sängerin Ilse DeLange im Fokus. Seit ihrem erfolgreichen Hit „Calm After the Storm“, mit dem sie 2014 beim „Eurovision Song Contest“ antrat, ist die Sängerin europaweit bekannt. Nun versuchen die Teilnehmer des Tauschkonzertes ihre Lieder neu zu interpretieren.

Das sind die Lieder in Folge 3:

LEA singt „The Great Escape“

MoTrip singt „Miracle“

Michael Patrick Kelly singt „Love Goes On“

singt „Love On“ Nico Santos singt „Lay Your Weapons Down“

singt „Lay Your Weapons Down“ Ilse DeLange singt „Homesick“

singt „Homesick“ Jan Plewka singt „Where Dreams Go to Die“

singt „Where Dreams Go to Die“ Max Giesinger singt „Calm After the Storm“

"Sing meinen Song" 2020: Alle Infos zur akutellen Staffel

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Musiker

Das sind die Teilnehmer von Sing meinen Song 2020 - zu jedem Musiker ist ein Porträt verlinkt.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Sing meinen Song im TV oder Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie einen Überblick über die Sendetermine und Sendezeit von Sing meinen Song 2020.

(AZ)

