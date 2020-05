vor 33 Min.

"Sing meinen Song" 2020, Folge 4 heute: Tauschkonzert für Rapper MoTrip

"Sing meinen Song" 2020 läuft heute mit Folge 4. Im Fokus steht Rapper MoTrip - er bekommt sein Tauschkonzert. Alle Infos zur Show auf Vox lesen Sie hier in unserer Vorschau.

"Sing meinen Song" 2020 läuft heute mit Folge 4. Rapper MoTrip steht im Mittelpunkt - eine schwere Aufgabe für die anderen Teilnehmer. Alle Infos zur Show lesen Sie in der Vorschau.

" Sing meinen Song" 2020 ist an emotionalen Momenten nicht arm - in Folge 4 dürfte das nicht anders sein: Mit Rapper MoTrip bekommt heute der wohl ausgefallenste aller Teilnehmer sein Wunschkonzert. Für die anderen Musiker der Show liegt die Schwierigkeit darin, die Rapsongs des 32-Jährigen musikalisch zu interpretieren, ohne eine ungewollte Rap-Parodie zu liefern. Alle Infos zu Folge 4 von "Sing meinen Song" 2020 lesen Sie in unserer Vorschau.

"Sing meinen Song" heute: Vorschau auf Folge 4 - Das Tauschkonzert ist Rapper MoTrip gewidmet

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 4 von "Sing meinen Song" läuft am Dienstag, 25.5.20, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

Heute werden die Teilnehmer von "Sing meinen Song" vor eine harte Aufgabe gestellt: Im Fokus von Folge 4 steht der Rapper MoTrip, der sich musikalisch wohl am stärksten aus dem aktuellen Kandidatenfeld abhebt. MoTrip, der eigentlich Mohamed El Moussaoui heißt, wanderte 1989 als Einjähriger mit seiner Familie aus der Libanon nach Deutschland aus. Nach seiner Entdeckung durch den Rapper Kool Savas mauserte sich MoTrip zum Top-Act der deutschen Rap-Szene.

Diese Songs von MoTrip performen die Teilnehmer in Folge 4:

Max Giesinger singt "So wie Du bist"

singt "So wie Du bist" Nico Santos singt "Mama"

singt "Mama" Jan Plewka singt "Tagebuch"

singt "Tagebuch" Ilse DeLange singt "Zuhause ist wir"

singt "Zuhause ist wir" MoTrip singt "Wenn Du mich liebst"

singt "Wenn Du mich liebst" Michael Patrick Kelly singt "Embryo"

singt "Embryo" LEA singt "Feder im Wind"

"Sing meinen Song" 2020: Alle Infos zur Musik-Show auf Vox

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Musiker

Das sind die Teilnehmer von Sing meinen Song 2020 - zu jedem Musiker ist ein Porträt verlinkt.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Sing meinen Song im TV oder Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie einen Überblick über die Sendetermine und Sendezeit von Sing meinen Song 2020.

(dfl)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen