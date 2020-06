vor 32 Min.

"Sing meinen Song" 2020, Folge 7: Sendetermine und Sendezeit - die Infos

Bild: TV Now

"Sing meinen Song" läuft bald mit Folge 7 von Staffel 7. Hier finden Sie Sendetermine, Sendezeit und alle weiteren Infos.

" Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" 2020 ist mit einer neuen Staffel zurück. Dabei interpretieren die Musiker wieder gegenseitig ihre Hits neu.

Welche Teilnehmer sind dabei? Wo lässt sich "Sing meinen Song" live im TV und Stream sehen? Hier gibt es die Infos.

"Sing meinen Song" 2020: Start und die Sendetermine von Staffel 7

Staffel 7 von "Sing meinen Song" startete am 5. Mai bei Vox. Die neuen Folgen laufen bis Juli immer am Dienstagabend ab 20.15 Uhr.

Das sind die Sendetermine von "Sing meinen Song" 2020. Nach dem Start verlinken wir hier auch unsere Einzelartikel zu den jeweiligen Folgen:

05.05.: Folge 1 mit Liedern von Max Giesinger

12.05.: Folge 2 mit Liedern von Nico Santos

19.05.: Folge 3 mit Liedern von Ilse DeLange

26.05.: Folge 4 mit Liedern von MoTrip

02.06.: Folge 5 mit Liedern von Jan Plewka

09.06.: Folge 6 - Die lustigsten Momente

16.06.: Folge 7 mit Liedern von von LEA

23.06.: Folge 8 mit Liedern von Michael Patrick Kelly

30.06.: Folge 9 mit Duetten

07.07.: Folge 10 - Die größten Überraschungen

14.07.: Folge 11 - Die besten Duette

Staffel 7: Teilnehmer von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2020

In der aktuellen 7. Staffel von "Sing meinen Song" ist neben vielen neuen Gesichtern auch ein altbekanntes dabei: Michael Patrick Kelly wird das Tauschkonzert wie schon in den letzten beiden Jahren moderieren.

Eingeladen hat der Sänger in diesem Jahr wieder sechs national und international erfolgreiche Künstler:

Max Giesinger

LEA

MoTrip

Nico Santos

Jan Plewka

Ilse DeLange

"Sing meinen Song" 2020 live im TV und Stream

Zuschauer können "Sing meinen Song" live im TV und Stream auf Vox oder über TV NOW Premium verfolgen. Die Streaming-Plattform kann 30 Tage lang kostenlos getestet werden - danach fallen Gebühren in Höhe von 2,99 Euro pro Monat an. Die Mitgliedschaft ist dabei laut Sender monatlich kündbar.

