"Sing meinen Song" 2020, News: Teilnehmer stehen fest

Die News zu "Sing meinen Song" 2020: Der Start-Termin steht schon fest. In diesem Blog lesen Sie die Neuigkeiten zum Tauschkonzert.

"Sing meinen Song" 2020: News zum Tauschkonzert

News am 27. November: Teilnehmer von "Sing meinen Song" 2020 stehen fest

"Sing meinen Song" kehrt 2020 mit neuen Folgen zurück, die wöchentlich auf Vox laufen werden. Ein genauer Start-Termin von Staffel 7 steht noch nicht fest, voraussichtlich wird das Tauschkonzert aber wieder im Frühjahr starten. Bei der vergangenen Staffel ging es im Mai los.

Jetzt ist schon klar, welche Teilnehmer im nächsten Jahr ihre Lieder tauschen. Michael Patrick Kelly wird einmal mehr die Rolle des Gastgebers übernehmen. Mit dabei sind außerdem noch sechs weitere Musiker. Hier geben wir einen Überblick:

Michael Patrick Kelly (Gastgeber)

(Gastgeber) Max Giesinger

LEA

MoTrip

Nico Santos

Jan Plewka

Ilse DeLange

News zu "Sing meinen Song" 2020: Neuigkeiten, Infos, Vorschau und Nachbericht zum Tauschkonzert im Blog

In diesem News-Blog lesen Sie die aktuellen Neuigkeiten rund um die Vox-Sendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2020. Am Konzept hat sich auch in der neuen Staffel 7 nichts geändert: Musiker ziehen für kurze Zeit in Südafrika zusammen und tauschen ihre Lieder. In jeder Folge steht ein Teilnehmer im Mittelpunkt, dessen Lieder von den anderen Sängerinnen und Sängern auf ihre Weise neu interpretiert werden.

Wer sind die Teilnehmer bei "Sing meinen Song" 2020? Was passiert in den einzelnen Folgen? In diesem Artikel finden Sie die News und Informationen zur Sendung.

Sobald die Show losgeht, bekommen Sie hier auch immer eine Vorschau auf die aktuelle Folge - und danach einen Nachbericht. Damit verpassen Sie keine News zur siebten Staffel.

