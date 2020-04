vor 20 Min.

"Sing meinen Song" 2020: Songwriter Max Giesinger im Porträt

Ab 5. Mai 2020 zeigt Vox Staffel 7 von "Sing meinen Song". Dieses Mal mit dabei: Sänger Max Gieisinger. Alle Infos zum Songwriter lesen Sie hier im Porträt.

Von Daniel Flemm

Hier erhalten Sie mehr Infos zu "Sing meinen Song" 2020: Start, Sendetermine, Sendezeit

Die Musikshow " Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" geht in die nächste Runde. Vox zeigt Staffel 7 der Show ab 5. Mai 2020. Dieses Mal unter anderem mit dabei: Sänger Max Giesinger. Hier stellen wir Ihnen den erfolgreichen Songwriter vor.

"Sing meinen Song" 2020: Max Giesinger im Porträt

Max Gieisinger stammt aus Waldbronn im Landkreis Karlsruhe. Nach der Trennung seiner Eltern wuchs er bei seiner Mutter auf. Gieisinger setzte bereits früh alles daran, professioneller Musiker zu werden. Noch während der Schulzeit absolvierte er 70 Auftritte im Jahr, sowohl mit Bands als auch allein.

Auch nach seinem Abitur blieb Giesinger der Musik treu. Er gehörte zum Förderprojekt "Bandpool" der Popakademie Mannheim, spielte als Straßenmusiker in verschiedenen Ländern und lud Videos auf Youtube hoch.

Max Giesinger nahm an "The Voice of Germany" teil

Erste Erfahrungen im großen Musikgeschäft sammelte Giesinger dann 2012. In der ProSieben-Show " The Voice of Germany" belegte er den vierten Platz, nach Ende der Staffel tourte Gieisinger durch Deutschland. 2013 folgte die zweite Tour. Zudem feierte der Sänger mit seinem Lied "Dach der Welt" einen ersten Chart-Erfolg.

Die Veröffentlichung seines ersten Albums bedeutete trotz seines frühen Erfolgs eine Bewährungsprobe für den heute 31-Jährigen. Nach Differenzen mit seinem Label verlegte er das Album im Jahr 2014 in Eigenregie und finanzierte es mit einer Startnext-Kampagne.

Beim zweiten Album, "Der Junge, der rennt", stellte sich der Erfolg dann schneller ein: Das Werk schaffte es 2016 in die Top 20 der Charts, sein EM-Song "80 Millionen" kletterte sogar auf Rang zwei. Auch sein drittes Album, "Die Reise", war ein Chart-Erfolg. Nach Veröffentlichung 2018 kletterte es bis auf Platz zwei der Album-Charts.

"The Voice Kids", "The Masked Singer": Giesinger ist häufig im Musik-TV zu sehen

Neben seinen Musik-Projekten nimmt Gieisinger häufig an TV-Formaten teil. 2018 wurde er Coach bei der Sat.1-Show " The Voice Kids", 2019 saß er in der Jury von " The Masked Singer" auf ProSieben.

Hier erfahren Sie mehr über die diesjährigen Teilnehmer von "Sing meinen Song" 2020: "Sing meinen Song" 2020: Teilnehmer in Staffel 7 ab dem 5.5.20

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen