"Sing meinen Song" 2020 im TV oder Live-Stream - Übertragung heute am 7.7.20

Heute am 7.7.20 geht "Sing meinen Song" 2020 weiter. Infos rund um die Live-Übertragung und Stream: hier.

Die Infos zur Übertragung von "Sing meinen Song", Staffel 7. So sehen Sie das Tauschkonzert live im TV und im Stream.

Hier finden Sie alle Infos zu Sing meinen Song 2020 - darunter Sendetermine und Sendezeit.

" Sing meinen Song" live im TV und Stream: Staffel 7 läuft auch heute am 7. Juli auf Vox und lässt die prominenten Teilnehmer wieder ihre Lieder tauschen.

Mit dabei ist neben vielen neuen Gesichtern auch ein bekanntes: Michael Patrick Kelly lädt die neuen Gäste nun schon zum bereits dritten Tauschkonzert nach Südafrika ein. Die Teilnehmer-Gruppe setzt sich in diesem Jahr aus Max Giesinger, Lea-Marie Becker ("LEA"), Mohamed El Moussaoui ("MoTrip"), Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange zusammen.

Hier präsentieren wir alle Infos rund um die Übertragung der neuen Staffel 7 von "Sing meinen Song" 2020 live im TV und Stream.

"Sing meinen Song" 2020 live im TV und Stream

Vox gehört zur RTL Group und teilt sich damit beim Live-Stream die Plattform mit Sendern wie RTL, RTL 2 oder Nitro: Der Stream ist über TV NOW Premium aufrufbar - und zwar hier über diese Seite. Das Angebot ist allerdings nicht kostenlos verfügbar. Jeden Monat fallen 4,99 Euro an - wobei Nutzer ihre Mitgliedschaft laut Sender monatlich kündigen können.

Wer noch kein Kunde bei TV NOW Premium ist, kann das Angebot über einen Zeitraum von vier Wochen kostenlos ausprobieren: Es gibt eine kostenfreie Testphase von 30 Tagen. Auf mobilen Geräten lässt sich der Streaming-Service auch über eine App nutzen. Alternativ läuft "Sing meinen Song" 2019 natürlich auch ganz normal gratis und frei verfügbar im Free-TV auf Vox.

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" im TV und Live-Stream - ganze Folgen als Wiederholung

"Sing meinen Song" 2020 ist immer dienstags ab 20.15 Uhr auf Vox zu sehen. Ganze Folgen sind auch als Wiederholung abrufbar. Diese bietet Vox über TV NOW an - allerdings in der Regel nicht über die Premium-Version, sondern als kostenlose Variante.

