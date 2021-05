Sendetermine, Sendezeit und mehr: Alle Infos zu "Sing meinen Song" 2021

Wann läuft Sing meinen Song 2021 im Fernsehen? Hier erfahren Sie alles über Sendetermine und Sendezeit. Außerdem haben wir alle wichtigen Infos zur Sendung.

"Sing meinen Song" 2021 ist aktuell beim Sender Vox zu sehen. In Staffel 8 versuchen wieder sieben Künstler verschiedener Genres, die Songs der anderen Kandidaten auf ihre ganz eigene Art und Weise zu interpretieren. Erstmals wird die Sendung aufgrund der andauernden Corona-Pandemie nicht in Südafrika, sondern in Deutschland gedreht.

Alle wichtigen Infos zu den Sendeterminen und zur Sendezeit erhalten Sie hier.

Start: Seit wann ist "Sing meinen Song" 2021 bei Vox zu sehen?

Der Start von Staffel 8 war am 20. April 2021. "Sing meinen Song" läuft seitdem immer wöchentlich am Dienstag.

Sendetermine und Sendezeit von "Sing meinen Song" 2021

In jeder Folge steht ein Teilnehmer im Mittelpunkt, dessen Lieder von den anderen neu interpretiert werden. Am Ende gibt es noch Duette.

Das sind alle Sendetermine und die Sendezeit von "Sing meinen Song" 2021:

Sendetermine Sendezeit Folge 20. April 2021 20.15 Uhr Folge 1: DJ BoBo 27. April 2021 20.15 Uhr Folge 2: Joris 4. Mai 2021 20.15 Uhr Folge 3: Nura 11. Mai 2021 20.15 Uhr Folge 4: Ian Hooper / Mighty Oaks 18. Mai 2021 20.15 Uhr Folge 5: Stefanie Heinzmann 25. Mai 2021 20.15 Uhr Folge 6: Gentleman 1. Juni 2021 20.15 Uhr Folge 7: Johannes Oerding 8. Juni 2021 20.15 Uhr Folge 8: Duette

Neuer Gastgeber bei "Sing meinen Song" 2021

Dieses Jahr führt Michael Patrick Kelly nicht mehr als Host durch die Sendung. Stattdessen empfängt künftig Johannes Oerding die Teilnehmer als Moderator. 2019 war er bereits selbst Teilnehmer von "Sing meinen Song".

Hier im Porträt erfahren Sie mehr über den neuen Gastgeber des Formats: Sing meinen Song 2021: Johannes Oerding ist Gastgeber - hier ein Porträt

Die Teilnehmer bei "Sing meinen Song 2021"

In Staffel 8 von "Sing meinen Song" sind neben Gastgeber Johannes Oerding noch sechs weitere Teilnehmer dabei. Hier ein Überblick über alle Musiker, die mitwirken:

DJ BoBo

Joris

Nura

Ian Hooper

Stefanie Heinzmann

Gentleman

Johannes Oerding

Hier stellen wir Ihnen die Teilnehmer von Staffel 8 genauer vor: Sing meinen Song 2021: Die Teilnehmer im Überblick

Übertragung von "Sing meinen Song 2021"

Neben der Übertragung im TV lassen sich die Folgen von "Sing meinen Song" 2021 auch live im Stream auf TV NOW mitverfolgen. Dort können die einzelnen Episoden nach der Ausstrahlung im TV auch als Wiederholung angeschaut werden.

Mehr Infos dazu gibt es hier: Sing meinen Song 2021: Übertragung im TV und Live-Stream

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.