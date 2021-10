"Sing meinen Song" 2022: Start, Sendetermine, Sendezeit und Infos zu Staffel 9

Vox präsentiert im Frühjahr 2022 Staffel 9 von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Wir zeigen Ihnen alle Infos rund um den Start, die Sendetermine und die Sendezeit der Musikshow.

" Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" kommt 2022 im Frühjahr mit Staffel 9 zurück. Auch diesmal hat sich der Sender Vox neben dem Gastgeber Johannes Oerding prominente Künstler ins Boot geholt. Sie alle bringen ihre Songs mit und tauschen diese mit den Hits der anderen Showteilnehmer aus. So entstehen in jeder Staffel neue Interpretationen der verschiedenen Songs.

Hier erklären wir Ihnen alles Wichtige zum Start, den Sendeterminen und der Sendezeit von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2022 auf Vox.

"Sing meinen Song" 2022: Wann ist der Start?

Nach Angaben von Vox startet die neue Staffel der Musikshow im Frühjahr 2022. Ein genauer Starttermin steht allerdings noch nicht fest.

Sendetermine und Sendezeit von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2022

An welchem Wochentag und zu welcher Uhrzeit die Folgen von Staffel 9 der Musikshow laufen werden, hat Vox noch nicht bekannt gegeben. Sobald es neue Infos zu den Sendeterminen und zu der Sendezeit gibt, halten wir Sie hier auf dem Laufenden.

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2022: Die neuen Teilnehmer

Auch in der 9. Staffel von "Sing meinen Song" werden wieder einige bekannte Musikkünstler dabei sein und die Lieder ihrer Showkollegen neu interpretieren. Johannes Oerding wird, wie auch in Staffel 8, als Gastgeber durch die Show führen und sich an die Songs seiner Gäste wagen. Aktuell ist er auch als Juror bei "The Voice of Germany" 2021 auf ProSieben und Sat.1 zu sehen. Über seine erneute Teilnahme freue sich der Künstler sehr. Im Gespräch mit Vox sagte er: „Wie schön, dass ich erneut als Gastgeber auf der „Sing meinen Song“-Couch Platz nehmen darf. Ich freu mich auf neue Künstler:innen, spannende Biografien und Lieder, die uns und die Zuschauer berühren! Vielen lieben Dank auch an das „Sing meinen Song“-Team für das Vertrauen!"

Vox hat bereits die Namen der anderen Teilnehmer der 9. Staffel bestätigt. Das sind die Musikkünstler von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2022:

Clueso : Der gebürtige Erfurter macht sich seit 2001 als Sänger, Songwriter und Produzent einen Namen. Seitdem hat er schon viele Erfolge mit seinen Liedern erzielen können. Die Songauswahl sollte den anderen Teilnehmern der Show daher nicht schwer fallen. Am 1. Oktober 2021 erschien sein neues Album, das ebenfalls den Namen "Album" trägt.

Floor Jansen : Sie ist die Frontsängerin der finnischen Symphonic-Metal-Band „Nightwish". Davor war die Niederländerin Sängerin und Teil der Symphonic-Metal-Band "After Forever".

Musiker-Duo „SDP“ Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin : Das Berliner Musikduo "SDP" lernte sich in ihrer Jugend kennen. Seitdem machen sie zusammen Musik - und das nicht erfolglos. 2012 schaffte die Band es zum ersten Mal in die deutschen Charts und zählt zum neuen Inventar der 9. Staffel von " Sing meinen Song - Das Tauschkonzert ".

LOTTE: Die Ravensburgerin ist in Deutschland als Singer-Songwriterin bekannt. Ihre erste Single "Auf beiden Beinen" wurde am 31. März 2017 veröffentlicht. LOTTE wird in Staffel 9 als jüngste Teilnehmerin des Tauschkonzertes auf Vox zu sehen sein.

Kelvin Jones : Der Sänger und Songwriter wurde in Simbabwe geboren. Im Alter von neun Jahren zog er nach London . Seit 2016 lebt der Künstler in Berlin , von wo aus er seine Musikkarriere ausübt.

ELIF: Die gebürtige Berlinerin mit türkischen Wurzeln startete ihre Karriere als Musikerin 2009 bei der ProSieben -Castingshow "Popstars". Auch ELIF ist neben Johannes Oerding bei der aktuellen Staffel als Coachin der "Comeback Stage" bei "The Voice of Germany" 2021 zu sehen.