"Sing meinen Song": Folge 2 - gestern mit Nico Santos

"Sing meinen Song" 2020 ging gestern Abend bei Vox mit Folge 2 in die nächste Runde. Welche Songs von den Teilnehmern neu interpretiert werden, lesen Sie in unserem Nachbericht.

" Sing meinen Song" 2020 lief gestern mit Folge 2 im TV. Vergangene Woche startete die neue Staffel der Vox-Sendung mit den Songs von Max Giesinger. Gestern Abend stand Nico Santos im Fokus.

Alles wichtige zu Folge 2 von "Sing meinen Song" 2020 erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

"Sing meinen Song" gestern zu Nico Santos: Nachbericht zu Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Nach dem emotionalen Auftakt der Sendung in der vergangenen Woche, die sich rund um Max Giesinger und seine Songs drehte, ging es gestern mit Folge 2 weiter. Diesmal stand Nico Santos im Mittelpunkt. Auch diesmal ließ sich bei den Musikern das ein oder andere Tränchen nicht zurückhalten.

Diese Songs wurden in Folge 2 von den Teilnehmern neu interpretiert:

Jan Plewka singt „Better“

singt „Better“ MoTrip singt „Changed“

Ilse DeLange singt „Rooftop“

singt „Rooftop“ Michael Patrick Kelly singt „Die in your arms“

singt „Die in your arms“ LEA singt „Walk in your shoes“

Nico Santos singt seinen neuen Song „Low on love“

singt seinen neuen Song „Low on love“ Max Giesinger singt „Unforgettable“

Verbeugungen für seine Interpretation des Songs „Die in your arms“, erhielt Michael Patrick Kelly von Nico Santos. Er zauberte aus dem emotionalen Lied eine rockige Pop-Version. Doch vor allem LEA berührte Nico. Sie sang den Song „Walk in your shoes“, der vom tragischen Tod des besten Freundes von Nico handelt. Das emotionale Lied rührte Nico Santos zu Tränen und auch die anderen Musiker hatten Tränen in den Augen.

(AZ)

