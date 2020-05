18:44 Uhr

"Sing meinen Song": Heute startet Folge 1 rund um Max Giesinger

"Sing meinen Song" 2020 startet heute mit Folge 1 in die neue Staffel. Alles zur heutigen Ausgabe lesen Sie hier in unserer Vorschau.

Ab heute ist es wieder so weit: Sieben Künstler, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen zusammen, um die Hits der jeweils anderen auf ihre eigene Art und Weise neu zu interpretieren. Heute, in Folge 1 von " Sing meinen Song", dreht sich alles um Sänger Max Giesinger.

"Sing meinen Song" heute: Vorschau auf Folge 1 rund um Max Giesinger

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von "Sing meinen Song" läuft am Dienstag, 05.05.20, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

In Folge 1 von "Sing meinen Song" dreht sich alles um Musiker Max Giesinger. Dieser ist zu Beginn des Abends sichtlich aufgeregt: "Ich bin schon so gespannt, ob es mich emotional so erreichen wird, dass mir auch Tränen kommen", so der 31-Jährige.

Diese Songs singen die Künstler in Folge 1:

Nico Santos – "Auf das, was da noch kommt"

– "Auf das, was da noch kommt" MoTrip – "80 Millionen"

Michael Patrick Kelly – "Wenn sie tanzt"

– "Wenn sie tanzt" Ilse DeLange – "Für dich"

– "Für dich" Max Giesinger – "Nie besser als jetzt"

– "Nie besser als jetzt" Jan Plewka – "Leerer Raum"

– "Leerer Raum" LEA – "Für immer"

"Sing meinen Song" 2020: Alle Infos zur Sendung

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Musiker

Das sind die Teilnehmer von Sing meinen Song 2020 - zu jedem Musiker ist ein Porträt verlinkt.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Sing meinen Song im TV oder Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie einen Überblick über die Sendetermine und Sendezeit von Sing meinen Song 2020.

