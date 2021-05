Sing meinen Song: Teilnehmer 2021 - Kandidaten am 5.4.21 im Überblick

Staffel 8 von "Sing meinen Song" ist aktuell bei Vox zu sehen. Welche Teilnehmer sind dabei? Hier sehen Sie eine Übersicht zu den Musikern.

" Sing meinen Song" kommt seit dem 20. April 2021 mit Staffel 8 im TV und der neue Gastgeber ist: Johannes Oerding. Seiner Einladung folgten insgesamt sieben bekannte Teilnehmer und bieten ihre Lieder zum Tausch an. Wir stellen sie Ihnen hier vor.

"Sing meinen Song" 2021: Die Teilnehmer im Überblick

Die Teilnehmer von "Sing meinen Song" 2021 stehen fest. Hier lesen Sie mehr zu den Sängern:

Popsänger, Songwriter und Gastgeber Johannes Oerding

2019 war er noch selbst Teilnehmer bei "Sing meinen Song" und rührte Michael Patrick Kelly mit der Interpretation seines Stücks "Hope" zu Tränen. Nun ist er der Gastgeber der neuen Staffel. Sein erstes Album "Erste Wahl" brachte er 2009 heraus und schafft es seitdem immer wieder in die deutschen Charts. Er freut sich auf Staffel 8, wie er dem Sender Vox sagte: "Für uns Künstler und die gesamte 'Sing meinen Song'-Crew ist es ein Privileg, besonders in diesen turbulenten Zeiten, die Menschen da draußen mit Musik und Gefühl zu erreichen."

Mehr über den Gastgeber erfahren Sie hier: Johannes Oerding im Porträt.

Sing meinen Song: Songwriter Johannes Oerding. Foto: Jens Kalaene, zb/dpa

Reggae-Star Gentleman

2017 nahm er bereits bei "Sing meinen Song" teil und nun ist er wieder dabei: Reggae-Star Gentleman. Gemeinsam mit Max Herre und dem Song "Tabula Rasa" landete Gentleman zum ersten Mal in den deutschen Charts. Daraufhin erhielt er einen Plattenvertrag bei Four Music / Sony und seine Karriere nahm ihren Lauf. Sein aktuellstes Studioalbum brachte er im Jahr 2013 mit dem Titel "New Day Dawn" raus.

Mehr über den Sänger erfahren Sie hier: Gentleman im Porträt.

War schon einmal bei "Sing meinen Song" dabei: Gentleman. Foto: Markus Hertrich, Vox

Show-Ikone DJ BoBo

Musikproduzent, Tänzer, Rapper, Sänger - der 52-jährige Schweizer René Peter Baumann hat viele Talente. Bekannt wurde er in den 80er Jahren durch seine Tätigkeit als DJ. Seinen Spitznamen und sein Graffiti-Tag BoBo fungierte er einfach zu seinem Künstlernamen um und hatte damit großen Erfolg. 2007 trat er für die Schweiz beim Eurovision Song Contest an, scheiterte aber im Halbfinale. Von seinen Fans wird er als "King of Dance" bezeichnet.

Mehr über den Sänger erfahren Sie hier: DJ Bobo im Porträt.

Sing meinen Song: DJ Bobo. Foto: Henning Kaiser, dpa (Archivbild)

Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann

Die 31-jährige Schweizerin wurde im Januar 2008 als Siegerin des Casting-Wettbewerbs "SSDSDSSWEMUGABRTLAD" von Stefan Raab bekannt. Ihr aktuellstes Album "All We Need Is Love" war fünf Wochen auf Platz 18 in den deutschen Albumcharts. In Staffel 2 von "The Masked Singer" war sie als Dalmatiner dabei, wurde allerdings bereits in der ersten Folge entlarvt.

Mehr über die Sängerin erfahren Sie hier: Stefanie Heinzmann im Porträt.

Sing meinen Song: Stefanie Heinzmann. Foto: Andreas Arnold, dpa

Singer-Songwriter Joris

Singer-Songwriter Joris ist zum ersten Mal bei "Sing meinen Song" dabei. Bereits in jungen Jahren war er Teil der Musikschulband, seine erste Band hieß "The Seastream". Sein Debütalbum "Hoffnungslos Hoffnungsvoll" erschien im April 2015 und landete auf dem dritten Platz der deutschen Charts. Ein Jahr später, im April 2016, gewann der Musiker drei Echos.

Mehr über den Sänger erfahren Sie hier: Joris im Porträt.

Sing meinen Song: Sänger Joris. Foto: Henrik Josef Boerger, dpa

Singer-Songwriter Ian Hooper

Ian Hooper ist der Frontmann der Folk-Band "Mighty Oaks". Ihren Durchbruch feierte die Band mit ihrem Debütalbum Howl, das am 28. Februar 2014 veröffentlicht wurde. Das Album war ein großer Erfolg und landete auf Anhieb in den Top Ten der deutschen Albumcharts. Der Sänger und Songschreiber stammt aus Washington und ist durch sein Studium nach Deutschland gekommen. Seit 2008 lebt er nun in der Bundesrepublik.

Mehr über den Sänger erfahren Sie hier: Ian Hooper im Porträt.

Singer-Songwriter Ian Hooper. Foto: Andreas Brücken

Sängerin und Rapperin Nura

Nura Habib Omer wurde in Kuwait-Stadt geboren und wurde mit ihrer Kollegin Juju als das Berliner Hip-Hop-Duo SXTN bekannt. Außerdem war sie Mitglied bei "The toten Crackhuren im Kofferraum". 2018 löste SXTN sich auf, doch Nura feiert nun auch alleine große Erfolge. Auf ihrem ersten Soloalbum Habibi rappt sie nicht nur, sondern gibt auch ihre Singstimme preis. Außerdem ist sie ab und zu als Schauspielerin zu sehen, zuletzt in Hager, einem deutschen Mystery-Thriller.

Mehr über die Sängerin erfahren Sie hier: Nura im Porträt

Rapperin und Sängerin Nura. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.