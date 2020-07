vor 52 Min.

"Sing meinen Song" heute mit Folge 11: Die besten Duette

"Sing meinen Song" zeigt heute in Folge 11 die besten Duette. Alle Infos zur Vox-Sendung hier in unserer Vorschau.

Heute geht das Tauschkonzert in die finale Runde. Vox zeigt in einer Spezial-Ausgabe von " Sing meinen Song" noch einmal die besten Duette aller Staffeln und blickt damit auf die vergangenen sieben Jahre zurück. Alle Infos hier in der Vorschau.

"Sing meinen Song" heute: Vorschau auf Folge 11 - welche Duette berühren besonders?

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 11 von "Sing meinen Song" läuft am Dienstag, 14.07.20, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

In der letzten Folge von "Sing meinen Song" werden noch einmal die besten Duette aus allen sieben Staffeln des Tauschkonzerts gezeigt. Unter anderem auch der Auftritt von Andreas Bourani und Yvonne Catterfeld, der in die Geschichte von "Sing meinen Song" einging.

2015 performten die beiden gemeinsam den Song "Hey" von Andreas Bourani und sorgten damit beim Publikum für Tränen der Rührung. Nach dem gemeinsamen Auftritt konnte Andreas Bourani gar nicht aufhören, seine Duett-Partnerin Yvonne zu umarmen.

"Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in mir was bewegt und auch musikalisch was bewegen wird, und ich glaube, das tut es in jedem von uns", so die Musikerin. Auch Songgeber Andreas war ganz angetan: "Das ist tatsächlich so, dass es mir sehr nahe gegangen ist, dass es einfach schöne Momente gegeben hat, die mich sehr bewegt haben."

Welche Duette noch in die Geschichte des Formats eingingen, sehen Zuschauer heute Abend auf Vox.

"Sing meinen Song" 2020: Alle Infos zur Vox-Show

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Musiker

Das sind die Teilnehmer von Sing meinen Song 2020 - zu jedem Musiker ist ein Porträt verlinkt.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Sing meinen Song im TV oder Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie einen Überblick über die Sendetermine und Sendezeit von Sing meinen Song 2020.

