Singoldsand-Festival 2019: Termin, Lineup, Spielplan, Tickets, Anfahrt, Camping

Die Füße kühl im Wasser, dazu heiße Musik – das gibt es nur beim Singoldsand Festival in Schwabmünchen. Das Event startet heuer am 22. August.

Das Singoldsandfestival 2019 findet vom 22. – 24. August in Schwabmünchen statt. Alle Infos zu den Bands im Lineup, Spielplan, Anfahrt, Camping, Tickets.

Bald ist es wieder soweit: Das Schwabmünchner Singoldsandfestival startet am Donnerstag, 22. August 2019. Auch in diesem Jahr trumpft das Event mit zwei Bühnen, zahlreichen Musikacts und einem Rahmenprogramm auf. Alles was Sie über das Line-Up, die Tickets und die Anfahrt zum Festivalgelände wissen müssen, erfahren Sie hier in der Übersicht.

Singoldsandfestival 2019: Termin, Bands im Lineup, Spielplan

Das Festival beginnt am Donnerstag, 22. August, und geht drei Tage lang, also bis zum 24. August 2019. Das ehrenamtlich organisierte Singoldsand Festival findet auch heuer wieder in Schwabmünchen bei Augsburg statt. Im vergangenen Jahr lockte das Event über 6000 Besucher aus der ganzen Region an, die in einer einzigartigen Kulisse ausgelassen und friedlich miteinander feierten. Auch in diesem Jahr haben die Veranstalter für die Besucher eine bunte Auswahl an nationalen und internatinalen Live-Acts zusammengestellt. Diese Bands sind 2019 mit dabei:

Donnerstag, 22. August: Singoldsandkasten

15.00-15.45 Uhr: Nathalie Rohrer (Strandbühne)

16.15-17.00 Uhr: Siegfried & Joy (Strandbühne)

17.00-17.45 Uhr: T.B.A. (Strandbühne)

17.45-18.30 Uhr: Bummelkasten (Strandbühne)

18.30-19.00 Uhr: Musik (Strandbühne)

Freitag, 23. August:

14.00-14.45 Uhr: Eulenspiegel (Seebühne)

14.45-15.30 Uhr: Kex Kuhl (Strandbühne)

15.30-16.15 Uhr: Swango (Seebühne)

16.15-17.00 Uhr: Paul Jets (Strandbühne)

17.00-17.45 Uhr: Ankathie Koi (Seebühne)

17.45-18.30 Uhr: Some Sprouts (Strandbühne)

18.30-19.15 Uhr: T.B.A. (Seebühne)

19.15-20.00 Uhr: Rikas (Strandbühne)

20.00-21.00 Uhr: Flut (Seebühne)

21.00-22.00 Uhr: Umse (Strandbühne)

22.00-23.00 Uhr: Farveblind (Seebühne)

23.00-00.00 Uhr: Leoniden (Strandbühne)

00.00-01.00 Uhr: Lamborginy Disco (Seebühne)

Samstag, 24. August:

14.00.14.45 Uhr: T.B.A. (Seebühne)

14.45-15.30 Uhr: T.B.A. (Strandbühne)

15.30-16.15 Uhr: Black Sea Dahu (Seebühne)

16.15-17.00 Uhr: Die Sauna (Strandbühne)

17.00-17.45 Uhr: Siea (Seebühne)

17.45-18.30 Uhr: Steiner & Madlaina (Strandbühne)

18.30-19.15 Uhr: OG Keemo (Seebühne)

19.15-20.15 Uhr: Impala Ray (Strandbühne)

20.00-21.00 Uhr: Sparkling (Seebühne)

21.00-22.00 Uhr: Algiers (Strandbühne)

22.00-23.00 Uhr: Dagobert (Seebühne)

23.00-00.00 Uhr: Meute (Strandbühne)

23.30-01.00 Uhr: Yamanu & Samoa

Gibt es noch Tickets für das Singoldsandfestival 2019?

Das Tagesticket für den "Singoldsandkasten" am Donnerstag, 22. August, kostet für Erwachsene 11 Euro, für Kinder 2,20 Euro. Für diesen Tag gibt es auch ein Familienticket (2 Erwachsene + 2 Kinder) für 27,50 Euro.

Das normale 2-Tages-Ticket für Freitag und Samstag, sowie das Tagesticket für Samstag sind bereits ausverkauft. Besucher können noch ein Tagesticket für Freitag (22 Euro) sowie ein 2-Tages-Ticket inkl. Camping (57,20 Euro) erwerben.

Die Karten für das Festival sind online sowie an mehreren Vorverkaufsstellen erhältich.

Singoldsandfestival 2019: Anfahrt und Camping

Das Festival findet in der Jahnstraße (Eisplatz) in 86830 Schwabmünchen statt. Der Campingplatz befindet sich direkt daneben, in der Heimbergstraße. Die Veranstalter bieten den Campern, die ohne Auto kommen, einen Shuttleservice vom Bahnhof zum Gelände an (2,50 Euro pro Person/Fahrt).

