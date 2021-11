"Sisi"-Serie auf RTL und RTL+: Alle Infos zu Start, Besetzung und Handlung

Demnächst startet die "Sisi"-Serie bei RTL und RTL+. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Start, Folgen, Darsteller, Handlung und Trailer.

Über Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn - Spitzname Sisi - gab es schon die berühmten "Sissi"-Filme. Nun bringen RTL und RTL+ auch eine Serie heraus. Ab Mitte Dezember werden in sechs Folgen das Leben und die Liebesgeschichte des Kaiserpaars von Österreich-Ungarn, Sisi und Franz, erzählt - und zwar auf eine ganz neue Art und Weise.

Sie möchten wissen, wann Start-Termin der Serie ist, wo Sie sie sehen können und worum genau es geht? Wir haben die Antworten. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Start, Folgen, Darsteller, Handlung sowie einen offiziellen Trailer für Sie im Überblick zusammen gefasst.

Wann geht es los mit der "Sisi"-Serie? - Start auf RTL und RTL+

Ab Sonntag, den 12. Dezember 2021 wird es die "Sisi"-Serie bei RTL+ zum Ansehen geben. Etwas später wird sie dann auch im Free-TV bei RTL gezeigt. Sobald es hierzu einen genauen Termin gibt, werden wir Ihnen diesen hier mitteilen.

Video: ProSieben

Das sind die einzelnen Episoden von "Sisi" - Die Folgen

Insgesamt sechs Folgen umfasst die "Sisi"-Serie, die demnächst zu sehen sein wird. Wann genau sie im Free-TV ausgestrahlt werden, ist noch unklar. Auf RTL+ werden sie jedoch einmalig am Stück veröffentlicht, und zwar Mitte Dezember.

Die Titel der einzelnen Episoden sind noch nicht veröffentlicht worden. Wir werden diese hier ergänzen, sobald wir weitere Informationen haben.

Darsteller der "Sisi"-Serie: Die Schauspieler in der Besetzung

Insgesamt elf Schauspieler sind im Hauptcast der neuen, historischen Serie rund um das Leben der österreichischen Kaiserin Elisabeth. Rund um Dominique Devenport und Josef Jannik Schümann sind noch weitere deutsche Darsteller im Cast.

Hier die Darsteller der "Sisi"-Serie für Sie in einer Übersicht:

Rolle Schauspieler Sisi Dominique Devenport Kaiser Franz Josef Jannik Schümann Erzherzogin Sophie Desirée Nosbusch Graf Grünne David Korbmann Gräfin Esterhazy Tanja Schleiff Fanny Paula Kober Herzogin Ludovika in Bayern Julia Stemberger Herzogin Helene "Nené" in Bayern Pauline Rénevier Herzog Max in Bayern Marcus Grüsser Graf Andrassy Giovanni Funiati Bela Yasmani Stambader

Handlung: Darum geht es bei "Sisi"

Mit der neuen Serie "Sisi" soll ein ganz neues Licht auf das Leben der berühmten Kaiserin Österreichs geworfen werden. Elisabeth von Österreich-Ungarn, die sich in Franz Joseph I. verliebte und für diese Liebe so einiges auf sich nahm: politische Zwänge, Machtkämpfe, starre höfische Gepflogenheiten und Machtmissbrauch. Dennoch war das Verlangen zwischen den beiden stark - so stark, dass daraus eine der bekanntesten Liebesgeschichten überhaupt wurde.

Macht, Liebe, Verletzlichkeit und Politik sind die Schlagworte, die die Serie auf RTL+ bzw. RTL prägen. Diese Sender erzählen die Geschichte der beiden Liebenden, des Kaiserpaars von Österreich-Ungarn.

Ein offizieller Trailer mit einem ersten Einblick - "Sisi"

RTL+ hat auf YouTube bereits einen ersten offiziellen Trailer veröffentlicht. Hier finden Sie ihn, wodurch Sie einen ersten Eindruck in die Inhalte und die Handlung der neuen Serie erlangen können.

