"Sissi" im TV: Die Sendetermine zu Weihnachten 2019

Die "Sissi"-Filme mit Romy Schneider sind an Weihnachten Kult. Die Sendetermine im Dezember 2019 finden Sie hier.

Der Klassiker "Sissi" läuft auch 2019 wieder zu Weihnachten im TV und Stream. Infos rund um alle Sendetermine im Dezember finden Sie hier in unserer Übersicht.

Die Adventszeit naht und damit kehren auch so langsam wieder die altbekannten Weihnachtsfilme ins Fernsehen zurück. Ein Klassiker, der dabei auch in diesem Jahr nicht fehlen darf, ist die "Sissi"-Trilogie. Am 21. Dezember 1955 wurde "Sissi" im Wiener Apollo-Theater uraufgeführt, die Verfilmung des Stücks brach mehrere Zuschauerrekorde: Sage und schreibe sechseinhalb Millionen Fans sahen "Sissi" mit Hauptdarstellerin Romy Schneider.

Auch der zweite Teil "Sissi - Die junge Kaiserin" und das Finale der Reihe, "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin", erzielten ähnliche Erfolge. Seitdem werden die Filme über die junge österreichische Kaiserin regelmäßig zur Weihnachtszeit wiederholt.

Alle Infos zu den Weihnachts-Sendeterminen von "Sissi" im Dezember 2019 präsentieren wir Ihnen hier in unserer Übersicht.

Weihnachten: Vorläufige TV-Sendetermine für "Sissi" im Dezember 2019

In diesem Jahr ist der Weihnachtsklassiker "Sissi" wieder im Ersten zu sehen. Auch das ORF zeigt die Filme. Das sind die genauen Sendetermine im Dezember:

Samstag, 7. Dezember 2019, um 13.15 Uhr: "Sissi" ( ORF 2)

2) Samstag, 14. Dezember 2019 um 13.15 Uhr "Sissi - Die junge Kaiserin" ( ORF 2)

2) Samstag, 21. Dezember 2019 um 13.15 Uhr: "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" ( ORF 2)

2) Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 15.00 Uhr: "Sissi" ( ARD )

) Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 16.40 Uhr: "Sissi - Die junge Kaiserin" ( ARD )

) Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 15.55 Uhr: "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" ( ARD )

Sendetermine: "Sissi" läuft im Dezember 2019 auch im Pay-TV auf Sky

Die Filme von "Sissi" laufen zur Weihnachtszeit auch im Pay-TV auf Sky. Die genauen Sendetermine auf dem Spartensender "Sky Cinema Nostalgie" gibt es hier:

Dienstag, 24. Dezember 2019, um 20.15 Uhr: "Sissi"

Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 18.25 Uhr: "Sissi"

Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 20.15 Uhr: "Sissi - Die junge Kaiserin"

Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 16.35 Uhr: "Sissi"

Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 18.25 Uhr: "Sissi - Die junge Kaiserin"

Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 20.15 Uhr: "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin"

