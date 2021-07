Alle Serien auf Sky Ticket im Jahr 2021: Das ist neu im Juli und August

Welche neuen Serien lassen sich 2021 über Sky Ticket sehen? Wir geben eine aktuelle Übersicht über die Serien, die einen bestätigten Termin haben.

Sky Ticket ist ein Streaming-Dienst von Sky, bei dem jeden Monat neue Serien veröffentlicht werden. Hier finden Sie die Release-Liste mit allen Terminen, die für 2021 bereits bekannt gegeben wurden. Da die Ankündigungen in der Regel kurzfristig erfolgen, aktualisieren wir die Übersicht regelmäßig.

Bei Sky Ticket können Abos für verschiedene Tickets abgeschlossen werden: für Sport, für Filme - und für Serien. Sky hält in Deutschland unter anderem die Streaming-Rechte für die Serien des US-Fernsehprogrammanbieters HBO. Damit gehört auch "Game of Thrones" zum Angebot.

Zu Empfehlungen auf Sky Ticket finden Sie bei uns jeweils eigene Artikel mit mehr Informationen rund um Handlung, Besetzung oder Folgen. Für mehr Details können Sie einfach auf blau hinterlegte Titel klicken.

Sky Ticket: Serien im Januar 2021

Sky Ticket: Serien im Februar 2021

01. Februar: Blue Bloods, Staffel 1 und 2

03. Februar: Private Eyes, Staffel 1 bis 4

04. Februar: Narco Wars – Kampf gegen Drogen

04. Februar: Tin Star, Staffel 3

07. Februar: Europa von oben, Staffel 2

11. Februar: The Outpost, Staffel 3

18. Februar: Train-Hopping um die Welt

20. Februar: Mission Mars 2020

21. Februar: Das Monster von Loch Ness: Neue Spuren

21. Februar: Der braune Terror

24. Februar: For Life, Staffel 2

26. Februar: Snakes in the City, Staffel 7

27. Februar: Ice Airport Alaska

Sky Ticket: Serien im März 2021

01. März: FARID – Magic Unplugged: Sports Edition, Staffel 2

01. März: Alaska – Eisige Freiheit (Doku)

04. März: Savage Kingdom (Doku)

07. März: Euphoria Special-Episoden erstmals auf Deutsch

07. März: Titanic – Versunkene Geschichten (Doku)

08. März: Her Story: Bibiana Steinhaus

12. März: Strike, Staffel 2

17. März: Bull, Staffel 5

17. März: Primal, Staffel 1b

20. März: Ausgebremst – Der 50. Geburtstag

21. März: Das Dritte Reich in Farbe (Doku)

24. März: Stargate: Origins

28. März: Das Alaska-Dreieck (Doku)

30. März: Baby God (Doku)

31. März: 9-1-1, Staffel 4a

31. März: 9-1-1: Lone Star, Staffel 2a

Sky Ticket: Serien im April 2021

Sky Ticket: Serien im Mai 2021

03. Mai: Superstore, Staffel 2

04. Mai: Beim ersten Mal

05. Mai: Railroad Tigers

05. Mai: Schitt’s Creek, Staffel 2

06. Mai: Intergalactic

07. Mai: Rocco Schiavone, Staffel 4

11. Mai: Code 404

11. Mai: Killer Siblings - Mörderische Geschwister

11. Mai: The Mopes

13. Mai: Wynonna Earp, Staffel 4, Teil 2

16. Mai: Running Scared

18. Mai: City on a Hill, Staffel 2

19. Mai: The Mindy Project, Staffel 2

20. Mai: Die Goldbergs, Staffel 8

20. Mai: The Unicorn, Staffel 2

21. Mai: Ein Colt für alle Fälle, Staffel 1 und 2

21. Mai: Mare of Easttown

21. Mai: The Rookie, Staffel 3

24. Mai: Der schwarze Falke

24. Mai: Elliott, der Junge von der Erde

26. Mai: S.W.A.T, Staffel 4, Teil 2

26. Mai: Final Appeal –Fehlurteile auf dem Prüfstand

27. Mai: Friends: The Reunion

30. Mai: Zoey’s Extraordinary Playlist, Staffel 2

31. Mai: Deadly Cults

Sky Ticket: Serien im Juni 2021

01. Juni: Intelligence

03. Juni: Domina

03. Juni: I’ll be gone in the dark

03. Juni: Seal Team, Staffel 4

03. Juni: Schitt’s Creek, Staffel 3

07. Juni: Botched, Staffel 7

07. Juni: Superstore, Staffel 3

09. Juni: Final Space, Staffel 3

14. Juni: Deadly Cults, Staffel 2

15. Juni: Keeping Faith, Staffel 3

17. Juni: Coroner, Staffel 3

21. Juni: Call Your Mother

21. Juni: Rick and Morty, Staffel 5

22. Juni: Breeders, Staffel 2

22. Juni: Mayans M.C., Staffel 3

24. Juni: Anwältedes Bösen –Zwischen Gesetz und Gewissen

24. Juni: Pandora, Staffel 2

30. Juni: 9-1-1, Staffel 4, Teil 2

30. Juni: 9-1-1: Lone Star, Staffel 4, Teil 2

Sky Ticket: Serien im Juli 2021

01. Juli: Mord im Bayou

05. Juli: Djatlow-Pass – Tod im Schnee

12. Juli: The Equalizer

14. Juli: Krieg der Welten, Staffel 2

14. Juli: Paris Police 1900

15. Juli: An Unexpected Killer – Die Mörder von nebenan

17. Juli: Search Party, Staffel 4

26. Juli: Outcry – Die Suche nach der Wahrheit

26. Juli: Chicago Fire, Staffel 9b

26. Juli: Chicago Med, Staffel 6b

27. Juli: In Treatment, Staffel 4

27. Juli: Intelligence, Staffel 2

29. Juli: Ich und die Anderen

29. Juli: Tim Allen – Wettkampf der Heimwerkerkönige

Sky Ticket: Serien im August 2021

05. August: Das A-Team, Staffel 1 bis 5

05. August: Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus

10. August: It’s Always Sunny in Philadelphia, Staffel 4

10. August: Murder for Hire

11. August: L.A.’s Finest

13. August: Mr Inbetween

17. August: Black Monday, Staffel 3

17. August: Friends: The Reunion (deutsche Fassung)

19. August: Exhumed

19. August: Stromberg, Staffel 5

22. August: I’ll be gone in the Dark – Bonus-Episode, Staffel 1

23. August: Superstore, Staffel 5

23. August: The White Lotus

24. August: It’s Always Sunny in Philadelphia, Staffel 5

24. August: Killer Couples: Mörderische Paare, Staffel 14

24. August: Lucifer, Staffel 4

25. August: Betty, Staffel 2

26. August: Britannia, Staffel 3

31. August: Rick and Morty, Staffel 5

In diesem Artikel werden regelmäßig weitere Termine ergänzt.

Entertainment-Ticket von Sky: Kosten und Kündigung

Sky Ticket ist anders als Sky Go nicht an das normale Sky-Abo gekoppelt, weswegen auch kein Receiver benötigt wird. Vergleichbar mit Netflix kann das Programm auf dem eigenen Geräten gestreamt werden - also unter anderem auf dem PC, Laptop, Smartphone, Smart-TV, auf Tablets, auf der Playstation (4 und 5) und auf der Xbox (One, Series S, Series X).

Um Serien schauen zu können, muss ein Abo für das Entertainment-Ticket abgeschlossen werden. Die Kosten liegen laut Sky im ersten Monat bei 7,49 Euro und in jedem weiteren bei 9,99 Euro (Stand: Dezember 2020). Dabei kann auf maximal zwei Geräten gleichzeitig gestreamt werden.

Nach Angaben von Sky kann man "Monatstickets bis zum letzten Tag der Laufzeit ganz einfach online kündigen." Dafür muss man beim Dienst auf "Meine Tickets" und dort auf "Sky Ticket kündigen" klicken.

Im August 2016 hatte Sky Ticket den bisherigen Dienst Sky Online abgelöst. Neben dem Entertainment-Ticket für Serien lassen sich auch Pakete für Filme und für Sport abonnieren.

Der Sport-Bereich unterteilt sich wiederum in zwei Bereiche: "Supersport" und "Sport". Letzteres Abo ist günstiger - bei der Fußball-Bundesliga und der Champions League lassen sich aber keine Einzelspiele in voller Länge sehen, sondern nur die Konferenzen. Im Serien-Bereich gibt es keine Unterteilungen. Mit dem Entertainment-Ticket lassen sich ohne Zusatzkosten alle Serien im Angebot von Sky Ticket sehen.

Weitere Streaming-Serien:

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.