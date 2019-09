vor 48 Min.

"Skylines": Start, Schauspieler im Cast, Trailer, Stream

Hip-Hop-Fans aufgepasst: Am 27. September startet die deutsche Produktion "Skylines" auf Netflix. Alle Infos rund um Start, Schauspieler im Cast, Trailer, Stream: hier.

Bald ist es soweit: Ab dem 27. September wird die neue Serie "Skylines" auf Netflix verfügbar sein. Die deutsche Produktion spielt in Frankfurt und dreht sich um einen jungen Hip-Hop-Produzenten, der auf dem Weg zum Erfolg in das organisierte Verbrechen verwickelt wird.

"Skylines", Staffel 1: Start und Schauspieler im Cast

Die Dreharbeiten für "Skylines" laufen bereits seit November vergangenen Jahres. Nun hat Netflix auch den Start-Termin für die neue Serie bekannt gegeben. Am 27. September wird die in Frankfurt und Berlin gedrehte Serie erstmals ausgestrahlt.

Einer der Hauptdarsteller ist Richy Müller, der unter anderem aus dem Stuttgarter Tatort bekannt ist. Mit dabei ist außerdem Edin Hasanovic, der aus den Filmen "Brüder" und der Amazon-Prime-Serie "You are wanted" bekannt ist. Weitere Schauspieler in "Skylines" sind Maruthan Muslu, Erdal Yildiz und Peri Baumeister. Auch einige Rapper haben Gastauftritte in der Netflix-Serie. Dazu gehören: Azad, Nura, Nimo, Olexesh, Memo, Booz, Miss Platnum, Azzi, Celo & Abdi und MC Bogy.

"Skylines": Handlung und Trailer der Netflix-Serie

In der Serie "Skylines" geht es um den jungen Hip-Hop-Produzenten Jinn (Edin Hasanovic), der in Frankfurt versucht Fuß zu fassen. Als er schließlich bei dem Label "Skyline Records" einen Vertrag unterschreibt, gerät er immer weiter in die Abgründe des organisierten Verbrechens.

Einen ersten Einblick in "Skylines" erhalten Sie durch den Trailer:

Netflix-Serie "Skylines" im Stream verfolgen

Bislang wurden sechs Teile von je 50 Minuten Länge gedreht. Alle Folgen können ab dem 27. September auf dem Streaming-Dienst Netflix abgerufen werden.

Netflix kann bis zu 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro im Monat - je nach Zusatzangeboten.

