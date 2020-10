18:00 Uhr

Snowpiercer, Staffel 2: Netflix-Start, Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

Staffel 2 von "Snowpiercer" geht 2021 bei Netflix an den Start. Alle Infos rund um Handlung, Folgen und Besetzung sowie einen Trailer haben wir hier für Sie.

Kommendes Jahr geht die postapokalyptische Science-Fiction-Serie "Snowpiercer" bei Netflix in die zweite Runde. Die Serie basiert auf der französischen Comicvorlage "Le Transperceneige" von Jacques Lob und dreht sich um einen Zug, der als letzte Zuflucht der Menschheit der andauernden Eiszeit trotzt. Alle Infos rund um Netflix-Start, Handlung, Folgen und Besetzung von Staffel 2 finden Sie hier. Außerdem haben wir am Ende des Artikels einen Trailer für Sie.

"Snowpiercer", Staffel 2: Netflix-Start

Den genauen Start-Termin der zweiten Staffel hat Netflix bisher nicht veröffentlicht. Staffel 2 startet mit der ersten Folge am 25. Januar beim US-amerikanischen Fernsehsender TNT - in der ersten Staffel waren die Folgen dann immer eine Woche nach der Erstausstrahlung im TV verfügbar. Es ist also mit einem Netflix-Start am 1. Februar 2021 zu rechnen.

"Snowpiercer", Staffel 2: Handlung

Etwa 3000 Menschen konnten sich nach einer selbstverschuldeten Eiszeit auf den Zug namens "Snowpiercer" retten, der in der eisigen Kälte unablässig seine Runden dreht. Ein Leben außerhalb des Snowpiercers ist unmöglich und auch an Bord des Zuges müssen einige der Passagiere um das Überleben kämpfen: Im letzten Waggon leben die sogenannten "Tailies", die kein Ticket gekauft und sich unrechtmäßig Zugang verschafft haben. Sie stehen im ständigen Konflikt mit den Passagieren im vorderen Teil, die im Luxus leben.

Am Ende der ersten Staffel taucht plötzlich ein zweiter Zug auf und auch Mr. Wilford, der Erschaffer des Zuges, wird in Staffel 2 eine größere Rolle einnehmen.

"Snowpiercer": Folgen in Staffel 2

Staffel 2 von "Snowpiercer" wird wieder insgesamt zehn Folgen umfassen, die jeweils etwa 40 bis 50 Minuten dauern. Die Titel der einzelnen Episoden sind bisher noch nicht bekannt. Wir werden sie nachliefern, sobald die entsprechenden Infos veröffentlicht werden.

Besetzung von "Snowpiercer": Schauspieler im Cast

Die Hauptdarsteller von "Snowpiercer" und ihre Synchronsprecher im Überlick:

Rolle Darsteller Synchronsprecher Melanie Cavill Jennifer Connelly Claudia Urbschat-Mingues Andre Layton Daveed Diggs Tobias Schmidt Bess Till Mickey Sumner Mareile Moeller Ruth Wardell Alison Wright Maud Ackermann Bennett Knox Iddo Goldberg Jaron Löwenberg Jinju Seong Susan Park Nora Jokhosha Josie McConnell Katie McGuinness Marie Bierstedt John „Oz“ Osweiler Sam Otto Amadeus Strobl Zarah Ferami Sheila Vand Anne Helm Roche Mike O’Malley Sven Brieger L.J. Folger Annalise Basso Lina Rabea Mohr

"Snowpiercer", Staffel 2: Trailer

Bisher wurde nur ein erster kurzer Trailer zur neuen Staffel veröffentlicht. Hier können Sie ihn ansehen:

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen