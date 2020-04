18:04 Uhr

"Snowpiercer": Start, Folgen, Handlung, Cast und Trailer

Bald erscheint die Serie "Snowpiercer" auf Netflix. Hier finden Sie alle Infos rund um Start, Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer in unserer Übersicht.

"Snowpiercer" heißt die neue Serie, die bald bei Netflix veröffentlicht wird. Hier bekommen Sie alle wichtigen Infos zum Start-Termin, sowie zu Folgen und Handlung der Serie.

Außerdem stellen wir Ihnen die Schauspieler vor und haben den Trailer zu "Snowpiercer" am Ende des Artikels beigefügt.

Start-Termin von "Snowpiercer"

Die Serie wird ab dem 25. Mai 2020 bei Netflix zu sehen sein. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang im Probe-Abo gratis genutzt werden. Nach Ablauf des Zeitraums kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro im Monat.

Die Handlung der Serie "Snowpiercer"

In der Serie "Snowpiercer" geht es, wie auch im gleichnamigen Film, um das Ende der Welt - nur eine Handvoll Menschen hat die Apokalypse überlebt. Diese leben nun seit sieben Jahren in einem Zug, der unaufhörlich durch die eisige Landschaft rast. Die Menschen im Zug sind dabei in verschiedene Klassen unterteilt, wobei die niedrigste Klasse am Existenzminimum und die höchste Klasse im Luxus lebt.

Die Folgen von "Snowpiercer"

Insgesamt wird die 1. Staffel zehn Folgen haben. Die deutschen Titel sind noch nicht bekannt. Hier sind vorerst die englischen Titel der ersten beiden Episoden:

First, the Weather Changed Prepare to Brace Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt

Schauspieler von "Snowpiercer": Die Besetzung im Cast

Hier sehen Sie eine Übersicht der Hauptdarsteller und Rollen der Serie:

Schauspieler Rolle Jennifer Connelly Melanie Cavill Daveed Diggs Andre Layton Mickey Sumner Bess Till Sheila Vand Zarah Ferami Lena Hall Miss Audrey Alison Wright Ruth Iddo Goldberg Bennett Aaron Glenane The Last Australian Karin Konoval Dr. Pelton

"Snowpiercer": Trailer

Bislang wurde noch kein deutscher Trailer veröffentlicht. Hier sehen Sie die offizielle Videoankündigung auf Englisch.

