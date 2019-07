13:56 Uhr

"Snowpiercer" - Trailer zur Netflix-Serie veröffentlicht

Statt eines zweiten Teils des Kinofilms "Snowpiercer" wird es eine "Snowpiercer"-Serie geben, die in Deutschland bei Netflix laufen wird. Jetzt gibt es den ersten Trailer.

Das Science-Fiction Drama "Snowpiercer" mit Chris Evans liefert auch den Namen für die Serie. Statt die Geschichte des Kinofilms von Bong Joon-ho in Serienform weiterzuerzählen, soll es sich bei der Serie um eine Neuauflage der aus dem Spielfilm bekannten Story handeln. Diese basiert wiederum auf dem französischen Comic "Le Transperceneige" - also eine Serien-Adaption zum Endzeit-Comic Schneekreuzer.

"Snowpiercer": Handlung der Netflix-Serie

Klimakatastrophe, Treibhauseffekt: Diese aktuellen Themen bieten die passende Grundlage für großes Science-Fiction Drama in "Snowpiercer". Durch ein Experiment, das dafür ausgelegt war, die globale Erwärmung zu stoppen, wird genau das Gegenteil bewirkt: Es kommt zu einer Katastrophe und die Erde versinkt in Eis und Schnee. Der Großteil der Menschheit ist in dieser neuen Eiszeit bereits erfroren, die wenigen Überlebenden rasen in einem Zug ohne Halt rund um den Globus. In diesem Zug herrschen allerdings strenge Hierarchien: Während in einigen Abteilen purer Luxus herrscht, müssen die Menschen in den hinteren Waggons dicht gedrängt hungern und frieren - ein guter Nährboden für eine Revolte...

Trailer zu "Snowpiercer" vorgestellt

Der erste offizielle Trailer zur Netflix-Serie "Snowpiercer" wurde auf der San Diego Comic-Con vorgestellt. Die zweieinhalb Minuten des Trailers erinnern ästhetisch sehr an die Kinovorlage aus dem Jahr 2013. Auch hier sind stimmungsvolle Bilder der Eislandschaft mit dem rasenden Zug auf eisverkrusteten Schienen zu sehen. Der Trailer liefert auch einen ersten Eindruck der unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, die in dem Zug leben.

Snowpiercer Trailer zur Netflix Sci-Fi Serie, die 2020 anlaufen soll

"Snowpiercer": Schauspieler in der Netflix-Serie

Zum Cast von "Snowpiercer" gehören als Stars die Oscar-Gewinnerin Jennifer Connelly ("A Beautiful Mind") und Tony-Award-Gewinner Daveed Diggs ("Blindspotting"). Bei der Besetzung der weiteren Rollen gab es offenbar Probleme. Drei Jahre lang ging es mit "Snowpiercer" bei TNT durch diese Schwierigkeiten kaum voran, da es nach einem Wechsel des Showrunners zu kreativen Differenzen zwischen den Produzenten, Regisseur Scott Derrickson und dem Studio kam. Da sich Scott Derrickson weigerte, nach dem Wechsel des Showrunners von Josh Friedman zu Graeme Manson die Nachdrehs überhaupt weiter zu betreuen, übernahm James Hawes den Regieposten.

Dann ging es mit der problemgeplagten Produktion voran: Netflix sicherte sich Mitte 2018 die internationalen Ausstrahlungsrechte, im Mai 2019 wurde auch endlich ein neuer Veröffentlichungstermin für "Snowpiercer" bekannt. Trotz der problematischen Produktionsgeschichte scheint das Vertrauen in den Stoff groß zu sein - eine zweite Staffel wurde bereits bestellt.

"Snowpiercer": Wann zeigt Netflix die Serie in Deutschland?

Der "Snowpiercer"-Serienstart ist in den USA für Frühjahr 2020 geplant. Die Serie wird aber nicht mehr auf TNT, sondern auf dem SchwestersenderTBS ausgestrahlt. Netflix wird die Serie dann wahrscheinlich zeitnah zum amerikanischen Start auch in Deutschland veröffentlichen.

Bis dahin sind beim Streaming-Dienstleister zahlreiche andere Serien am Start: Netflix startet im Sommer neue Staffeln verschiedener Serien-Highlights

