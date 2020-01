16:52 Uhr

So begeistert die Schwangerschaft von Lena Gercke ganz Deutschland

Model Lena Gercke verkündet, dass sie schwanger ist. So reagieren ihre Fans, Follower und andere Prominente.

Von Maria Heinrich

Mehr als zehntausend Kommentare, knapp eine halbe Million „Gefällt mir“-Angaben auf Instagram und Facebook, darunter viele Glückwünsche für die werdenden Eltern und das Baby. Fans und Follower von Model Lena Gercke freuen sich derzeit riesig über die Nachricht, dass die 31-Jährige zum ersten Mal schwanger ist. Erst am Sonntag verkündete Gercke die Neuigkeit und postete auf Social Media zwei Bilder. Eines zeigt sie mit kugeligem Baby-Bauch vor blauem Himmel und einer Bergkulisse. Auf dem anderen kuschelt sie mit ihrem Freund Dustin Schöne, Regisseur und Geschäftsführer einer Produktionsfirma – und Vater ihres Kindes. Darüber schrieb sie: „1 + 1 = 3“.

Auch Top-Model Heidi Klum gratulierte Gercke

Unter den Gratulanten waren auch zahlreiche Prominente wie Moderator Kai Pflaume, Model Sophia Thomalla, Sängerin Vanessa Mai und Rapper Kool Savas. Auch Top-Model Heidi Klum kommentierte Gerckes Beitrag auf Instagram und schrieb unter die Fotos: „Wow super!!!!!!! Ich freue mich sehr für euch.“

Gercke zählt zu den erfolgreichsten Models in Deutschland

Die beiden Models kennen sich seit dem Jahr 2006, als die damals 18-jährige Gercke aus Cloppenburg in Niedersachsen die erste Staffel der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ gewann. Seither gilt Gercke als erfolgreichste Gewinnerin der Show und zählt zu den bekanntesten Models in Deutschland.

Nach ihrem Sieg bei „Germany’s Next Topmodel“ machte sich Gercke in vielen unterschiedlichen Bereichen einen Namen. Sie lief auf dem Laufsteg der Berliner Fashion Week, arbeitete für Designer in Mailand und New York, ihre Fotos zierten bekannte Zeitschriften wie das Titelblatt der Cosmopolitan. Nebenbei ergatterte Gercke zahlreiche Werbedeals, unter anderem für Marken wie Opel und Katjes.

Die Kurzhaarfrisur bekam Gercke in der Show „Germany’s Next Topmodel“. Bild: dpa

Auf Instagram folgen Gercke 2,5 Millionen Follower

Neben der Modelkarriere baute sich Gercke ein zweites Standbein als Moderatorin auf. Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreichische Version „Austria’s Next Topmodel“, danach folgten Auftritte beim Fernsehmagazin „red!“ und in der Jury der Castingshow „Das Supertalent“. Momentan ist sie den Zuschauern vor allem als Moderatorin von „The Voice of Germany“ und als Jurorin bei „Das Ding des Jahres“ bekannt. Im Sommer 2017 brachte sie ihre erste eigene Modekollektion in Zusammenarbeit mit dem Online-Shop „About You“ heraus. Und als Influencerin hat sie derzeit mehr als 2,5 Millionen Follower auf Instagram.

Von 2012 bis 2015 war Gercke mit Fußballer Sami Khedira zusammen.

Privat drehten sich die Schlagzeilen vor allem um Gerckes Liebesleben. Am Anfang ihrer Karriere war sie bis 2009 mit dem Sänger und späteren Dschungelcamp-Teilnehmer Jay Khan liiert. 2011 machte sie dann ihre Beziehung zu Fußballer Sami Khedira öffentlich, die beiden waren von 2012 bis 2015 sogar verlobt. Nach der Trennung war Lena Gercke bis 2018 mit dem Sportarzt Kilian Müller-Wohlfahrt zusammen. Seit Frühjahr 2019 ist sie nun mit Werbefilm-Produzent Dustin Schöne zusammen.

Lesen Sie hier:

Themen folgen