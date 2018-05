So bereiten sich Fans auf die Hochzeit von Harry und Meghan vor

vor 14 Min.

Die royale Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle steht vor der Tür. Fans der Königsfamilie können den Tag kaum erwarten – und zeigen das der ganzen Welt.

Von Sabrina Leretz

Die Hochzeit von Prinz Harry und seiner Verlobten Meghan Markle steht kurz bevor. Am Samstag treten die beiden in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor vor den Altar. Um 12 Uhr (13 Uhr deutscher Zeit) soll die Trauung beginnen. 600 Menschen sind zur Hochzeitsmesse geladen, 200 weitere zum abendlichen Empfang im Frogmore House. Neben den 2.640 glücklichen Menschen, die die Ankunft des frisch vermählten Paares in einer Kutsche auf dem Gelände von Windsor Castle mitverfolgen dürfen, werden Hunderttausende Fans auf den Straßen von Windsor und beim Public Viewing vor Ort erwartet.

Viele Fans lassen ihrer Vorfreude schon jetzt freien Lauf. Ob bei der Kleiderwahl, beim Kuchenbacken oder Dekorieren: In den sozialen Netzwerken zeigen die royalen Fans, wie sie sich auf den besonderen Tag vorbereiten.

Die Fans der Königsfamilie haben kreative Ideen für das richtige Outfit

Die Frage nach dem perfekten Outfit zur Hochzeitsparty hat sich spätestens jetzt erledigt – zumindest, wenn man die royale Hochzeit im Rahmen einer Poolparty feiert. In den sozialen Netzwerken ist der "Traumbadeanzug" derzeit der absolute Renner.

Auch die Kleinen stehen schon in den Startlöchern für die Hochzeitsparty. Mit der königlichen Leggins in den Farben Großbritanniens sind die Kinder perfekt gekleidet.

Zur Vorbereitung auf die Hochzeitsparty macht sich der eine oder andere noch fit. Ein Instagram-Nutzer zeigt, wie er sein Training an die bevorstehende Feier angepasst hat: Im Fitnessstudio trainiert er den royalen Knicks.

Für die royale Hochzeit backen die Fans schon jetzt um die Wette

In den sozialen Netzwerken präsentieren etliche Fans schon jetzt aufwendige Kuchen, die sie für die anstehende Hochzeitsfeier im privaten Kreis gebacken haben. Eine Twitter-Nutzerin hat einen Kuchen in Form eines gelben Blumenstraußes gezaubert – obwohl ihre Hochzeitseinladung nie angekommen sei, scherzt sie. "Trotzdem bin ich aufgeregt, mit den Planungen für meine ganz eigene Hochzeits-Teeparty anzufangen."

Well the #royalweddingcountdown is on and even though my invite never arrived not to worry I am excited to start planning my very own #RoyalWedding afternoon tea what will you be doing? pic.twitter.com/CbzjZuqo7s — The Baking Nanna (@thebakingnanna1) 14. Mai 2018

Andere Fans denken in noch größeren Dimensionen. Eine Nutzerin hat ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und einen einmaligen Kuchen gebacken: das royale Hochzeitspaar in Lebensgröße. Lecker!

Hey @capitalbrum I made a lifesize cake of Harry and Meghan! What do you think...? pic.twitter.com/p9SCzfYSD4 — Lara Mason Cake Art (@lara_cakes) 14. Mai 2018

Viele Fans der Königsfamilie warten jetzt noch auf ihre Hochzeitseinladung

Eine Twitter-Nutzerin fiebert dem großen Tag schon fünf Tage vorher entgegen. Sie wird die Hochzeit mit ihren Freundinnen verfolgen. "Ich habe meine Fascinators, Partyhüte, Kostüm bereitgelegt", schreibt sie. "Ich warte nur darauf, bis meine Freundinnen vorbeikommen und mein Mann verschwindet."

In other news, THE WEDDING IS FIVE DAYS AWAY! Omg! WEDDING WEEK! I've got my fascinators, party hats, costume ready and many royal wedding memorabilia ready for the day. Just waiting for my girls to come over and my man to disappear on the night before. Ooh! #RoyalWedding pic.twitter.com/SupeA2fiYR — Amanda (@Royal_Realness) 14. Mai 2018

Ein anderer Nutzer hofft noch immer auf eine Einladung der Königsfamilie zur offiziellen Hochzeitsfeier. "Noch elf Tage bis zur königlichen Hochzeit: Habe meinen Briefkasten noch einmal nach meiner Einladung durchsucht." Enttäuscht musste er allerdings feststellen: Darin fand er nur Coupons eines Pizzalieferdienstes.

11 days till royal wedding: checking my mailbox again for my invitation..-just more domino's pizza coupons...#royalweddingcountdown — Dance Myth (@Dance_Myth1885) 18. April 2011

Eine Twitter-Nutzerin ist da kreativer. Auch sie hat keine Einladung erhalten. Sie bedient sich deshalb eines einfachen Tricks: Zur Not schreibt man sich seine Einladung einfach selbst. Ihre augenzwinkernde Nachricht unter dem handgeschriebenen Brief: "Seht mal, was heute in meiner Post gelandet ist... wie aufregend... Vielleicht sollte ich einen Hut tragen?"

Looked what popped into my post today ..... how exciting ..... maybe I should wear a hat? #royalweddingcountdown pic.twitter.com/paQuiiGasl — Lynne Horner (@LynneMHorner) 10. Mai 2018

Viele Fans verwandeln sich zum Hochzeitstag selbst in Mitglieder der Königsfamilie

Diese beiden Kinder können die Hochzeit gar nicht mehr erwarten. Um sich angemessen auf die Hochzeit vorzubereiten, haben sie sich kurzerhand Masken von Prinz Harry und Meghan Markle aufgesetzt und das Kennenlernen der Verlobten nachgespielt.

This is adorable.



These children are so excited about the #RoyalWedding, they've created the love story of when Harry met Meghan in Blackpool! pic.twitter.com/R9i7kihlEV — BBC (@BBC) 3. Mai 2018

Nicht nur Prinz Harry- und Meghan Markle-Masken sind beliebt. In den sozialen Netzwerken lassen sich etliche Fans mit Masken der ganzen Königsfamilie ablichten.

Fans bauen das Schloss Windsor nach

Dieser Vierbeiner kann die Hochzeit in seinem ganz eigenen Schloss Windsor feiern. Die Besitzer von Hund "King Archie" steckten 5.000 Pfund in das Schloss im Kleinformat. Natürlich durften auch königliches Mobiliar wie ein Thron oder ein Pool nicht fehlen.

This pooch has got his very own Windsor Castle ahead of the #RoyalWedding



Via @itvcalendar pic.twitter.com/tSz0Tplkdf — Good Morning Britain (@GMB) 26. April 2018

Auch Lego trägt mit einem Nachbau des Schlosses Windsor seinen Teil zur Hochzeit bei. Mehr als 39.000 Legosteine wurden verbaut. Auch die Mitglieder der Königsfamilie haben ihren Platz gefunden.

It took more than 39K bricks to build this Lego version of the royal wedding https://t.co/MWw69DM0R3 #RoyalWedding pic.twitter.com/wea0kUSIq4 — Ann Nyberg (@AnnNyberg) 9. Mai 2018

Nur die wenigsten deutschen Fans haben Zeit und Geld, zu der Hochzeit nach Windsor anzureisen. Fernsehkameras sind allerdings während den Feierlichkeiten rund um die Uhr vor Ort. Das ZDF überträgt die Hochzeit am Samstag live von 11 bis 14.55 Uhr. Auch auf RTL (11 Uhr bis 15.30 Uhr) und auf n-tv (12 Uhr bis 15 Uhr) können Fans die Hochzeit mitverfolgen.

