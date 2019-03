vor 39 Min.

So bleiben Sie trotz Instagram und Co. ein zufriedener Mensch

Sollten wir unsere Social-Media-Accounts löschen, um uns besser zu fühlen? Experten sagen: Nein - Vorausgesetzt, wir beachten bei der Nutzung ein paar Dinge.

Von Mareike König

Max macht zum vierten Mal in diesem Jahr Urlaub auf Mauritius. Nadine fängt morgen ihren Traumjob an: Danke Mama, danke Papa, danke an alle, die an mich geglaubt haben. Währenddessen bleibt der eigene Social-Media-Account leer. Denn das Geld reicht noch nicht einmal für einen Kurztrip in die Berge und der Job ist derselbe wie noch vor einem Jahr. Eigentlich ist man ja trotzdem mit seinem Leben zufrieden. Doch dank Max und Nadine nagt plötzlich der Neid. Und man fragt sich: Geht das überhaupt, soziale Netzwerke nutzen und trotzdem glücklich sein?

Tatsächlich haben Wissenschaftler bisher nur sehr kleine Zusammenhänge Social-Media-Nutzung und Lebenszufriedenheit nachweisen können. Sprich: Wer soziale Netzwerke nutzt, wird nicht automatisch verbittert oder depressiv. Allerdings gibt es eine Reihe von Untersuchungen, die nahelegen, dass Facebook und Co. das Wohlbefinden beeinträchtigen können, wenn sie exzessiv genutzt werden. Britische Wissenschaftler veröffentlichten vor Kurzem im Fachmagazin EClinical Medicine eine Analyse der Social-Media-Nutzung von über 10.000 14-jährige Mädchen und Jungen. Darin fanden die Forscher heraus, dass Jugendliche, die mehr Zeit in den sozialen Netzwerken verbrachten, häufiger Symptome einer Depression aufwiesen. Sie konnten allerdings nicht nachweisen, ob depressive Jugendliche einfach häufiger Instagram und Co. nutzen, oder ob der Konsum der sozialen Medien ein Auslöser für die Symptome ist.

Ob soziale Netzwerke unzufrieden machen, hängt von der Art der Nutzung ab

Tobias Dienlin erforscht an der Universität Hohenheim, wie Wohlbefinden und Mediennutzung zusammenhängen. Er sagt, dass auch die Art und Weise, wie wir soziale Netzwerke nutzen, darüber entscheidet, ob es uns gut tut - oder eben nicht: Denn wer vor allem passiv durch die Instagram-Accounts anderer Leute scrollt, vergleicht sich permanent. Besonders destruktiv ist das, wenn es sich um die Social-Media-Kanäle von Prominenten oder nur entfernt bekannten Personen handelt. Anders, wenn man sich die eigene Seite ansieht: Dienlin zufolge hat das nämlich sogar einen positiven Effekt auf das Wohlbefinden. "Die Bilder erinnern uns an schöne Momente. Das funktioniert ähnlich wie bei einem Fotoalbum", erklärt der Wissenschaftler.

Wer aber doch ab und zu Neid angesichts der Posts anderer Leute verspürt, muss das nicht einfach so hinnehmen. Glaubt man Niels van de Ven von der Universität Tilburg in den Niederlanden, dann kann man das nagende Gefühl im Bauch reduzieren. Eine Möglichkeit, die der Wissenschaftler vorschlägt: Man sollte sich bewusst machen, wie gut es einem selbst geht. "Entscheidend ist, dass man sich auf die Dinge konzentriert, die man hat - und nicht auf das, was man verpasst", sagt der Wissenschaftler. Eine zweite Technik ist, sich in den Menschen hineinzuversetzen, den man auf Instagram und Co. beneidet. Es ist nämlich ziemlich wahrscheinlich, dass sich Nadine ihren neuen Job durch harte Arbeit und zahlreiche Überstunden redlich verdient hat.

Portale wie Reddit oder Jodel sind eine Art Anti-Instagram

Van de Ven und seine Kollegen haben bisher noch nicht herausbekommen, ob es soziale Netzwerke gibt, die besonders neidisch machen. Eine Untersuchung der Royal Society for Public Health erklärte 2018 allerdings die Instagram und Snapchat zu den sozialen Netzwerken, die am schädlichsten für die psychische Gesundheit junger Leute seien. Die Video-Plattform Youtube schnitt dagegen am besten ab, gefolgt von Twitter und Facebook.

Ganz anders läuft es übrigens auf Portalen wie Reddit oder Jodel. Dort tauschen sich Nutzer regelmäßig darüber aus, wie schlecht es ihnen eigentlich geht - gewissermaßen ein Anti-Instagram. Zu dem sozialen Netzwerk gibt allerdings einen entscheidenden Unterschied: Wer bei Reddit oder Jodel postet, macht das in der Regel anonym. Ein ähnliches Konzept gibt es in der Start-Up-Szene, wo sich Gründer in so genannten "Fuckup-Nights" über ihre größten Pleiten unterhalten. Doch auch solche Veranstaltungen finde in der Regel in einem geschützten Rahmen statt: Wer eine "Fuckup-Night" besucht, kann sich sicher sein, dass die anderen Teilnehmer auch eine eher unvorteilhafte Seite von sich selbst präsentieren. In den sozialen Netzwerken undenkbar.

Dienlin ist übrigens überzeugt, dass man nicht kategorisch auf Instagram und Co. verzichten muss, um die eigene Psyche zu schützen. Gemäß dem Experten zeigen verschiedene Studien, dass Menschen, die keinen einzigen Social-Media-Account haben, im Schnitt sogar etwas unzufriedener sind als diejenigen, die Facebook und Co. in moderatem Umfang nutzen. "Vielleicht lässt man ein Netzwerk weg, das einem nicht gut tut", schlägt Dienlin vor.

