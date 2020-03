vor 59 Min.

So groß ist Prinz Oscar von Schweden inzwischen

Bild: Linda Broström, The Royal Court of Sweden

Prinz Oscar Carl Olof von Schweden wurde am Montag vier Jahre alt. Anlässlich seines Geburtstags veröffentlichte das Königshaus aktuelle Bilder.

Prinz Oscar Carl Olof steht in der schwedischen Thronfolge auf Rang drei - nach seiner Mutter Kronprinzessin Victoria und seiner Schwester Estelle. Am Montag feierte der Prinz von Schweden und Herzog von Skåne seinen 4. Geburtstag. Aus diesem Anlass veröffentlichte das schwedische Königshaus aktuelle Bilder von Oscar und seiner vier Jahre älteren Schwester Estelle.

Prinz Oscar steht auf Rang drei der schwedischen Thronfolge

Prinz Oscar kam am 2. März 2016 auf die Welt und lebt mit seinen Eltern Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel sowie Schwester Estelle auf Schloss Haga nahe Stockholm. Dort entstanden auch die beiden aktuellen Fotos der Kinder.

Dankt König Carl Gustav ab, wird Kronprinzessin Victoria Schwedens erste Regentin aus der Bernadotte-Dynastie. In jüngster Zeit hatte Schweden nur zwei regierende Königinnen, Kristina (1632 bis 1654) und Ulrika Eleonora (1718 bis 1720). Falls die Rangzweite Estelle nach ihrer Mutter Victoria nicht Königin werden möchte, hieße Schwedens übernächster Monarch Oscar. Noch muss sich der kleine Prinz über mögliche Thronpflichten jedoch keine Gedanken machen.

Die Eltern des Prinzen, Kronprinzessin Victoria und ihr Ex-Fitnesstrainer Daniel Westling, lernten sich 2001 kennen. Am 24. Februar 2009 hat sich das Paar dann im Königspalast in Stockholm verlobt, die Hochzeitszeremonie folgte am 19. Juni 2010. Seitdem ist Daniel Westling, der Sohn einer Beamtenfamilie, Prinz von Schweden und Herzog von Västergötland. Zwei Jahre nach der Hochzeit, am 23. Februar 2012, kam dann die Erstgeborene, Prinzessin Estelle, auf die Welt.

Prinzessin Estelle und Prinz Oscar von Schweden. Die Kinder von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel stehen hinter ihrer Mutter auf Platz zwei und drei in der Thronfolge. Bild: Linda Broström, The Royal Court of Sweden

König Carl Gustaf degradierte seine übrigen Enkelkinder

Vergangenen Herbst ist das schwedische Königshaus geschrumpft. Die Kinder von Prinzessin Madeleine und ihrem Mann Christopher O'Neill sowie von Prinz Carl Philip und seiner Frau Prinzessin Sofia gehören nicht länger dem schwedischen Königshaus an.

Die Enkelkinder von König Carl Gustaf sind zwar weiterhin Teil der königlichen Familie und tragen auch weiter ihre Herzogs- oder Herzoginnen-Titel, haben jedoch nicht mehr den Rang königlicher Hoheiten. Die Königskinder Prinzessin Madeleine und Prinz Carl Philip selbst wiederum bleiben vorerst Teil des schwedischen Königshauses.

Mit dieser Entscheidung gab Schwedens Monarch dem Druck der Öffentlichkeit nach. Für die fünf Enkelkinder Prinz Alexander, Prinz Gabriel, Prinzessin Leonore, Prinz Nicolas und Prinzessin Adrienne entfällt nach Kritik an hohen Kosten die Apanage - lediglich für die Kinder der Kronprinzessin änderte sich als offizielle Thronfolger nichts. (ah/dpa)

