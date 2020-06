vor 33 Min.

"So liebt Deutschland – Alles über unsere Frauen": Vorschau

"So liebt Deutschland – Alles über unsere Frauen" läuft am 15.7.2020 bei Sat.1. Lesen Sie hier eine Vorschau zur Folge.

Die Reihe "So liebt Deutschland..." geht mit Folge 3, "So liebt Deutschland – Alles über unsere Frauen", zu Ende. Während es zuvor um Fetische, Sex-Häufigkeit und die Vorlieben der Männer geht, widmet sich Folge 3 den Frauen - repräsentiert von Désirée Nick und Claudia Obert. Wann ist der TV-Termin für Folge 3? Wie läuft die Übertragung? Hier in der Vorschau erhalten Sie die Antworten.

"So liebt Deutschland – Alles über unsere Frauen": Übertragung und TV-Sendetermine

"So liebt Deutschland – Alles über unsere Frauen" ist Folge 3 von insgesamt drei Folgen rund um die Sexualität der Deutschen. In jeder Folge werden andere Themen besprochen, Fragen beantwortet und Videos kommentiert. Folge 3 läuft am Mittwoch, 15. Juli 2020, um 20.15 Uhr bei Sat.1. Einige Stunden später zeigt Sat.1 eine Wiederholung im Fernsehen: von 0.10 bis 2.00 Uhr.

"So liebt Deutschland – Alles über unsere Frauen": Vorschau zu Folge 3 am 15.7.20

Am 15. Juli 2020 stehen die Frauen im Fokus. Sat.1 hat deshalb eine Umfrage mit 1000 Leuten gemacht. Es ging um die Frage: "Mit welchem dieser 10 Promi-Männer hätten Sie gerne Sex?" Zur Auswahl standen unter anderem Mats Hummels, Matthias Schweighöfer und Elyas M'Barek. Außerdem geht es um den weiblichen Intimbereich, Nymphomanie und Schönheitstrends. Nach Folge 3 wären dann alle Themen rund um den Bereich Sex abgehandelt.

Promis bei "So liebt Deutschland – Alles über unsere Frauen"

Désirée Nick scheint wohl auf "Frischfleisch" zu stehen, wie sie im Trailer erzählt. Hier de Überblick zu den Promis, die unter anderem am 15.7.20 dabei sind:

Désirée Nick

Jürgen Milski

Janine Pink

Matthias Mangiapane

Claudia Obert

