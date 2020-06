vor 16 Min.

"So liebt Deutschland – Alles über unsere Männer": Vorschau

"So liebt Deutschland – Alles über unsere Männer" läuft am 8.7.2020 bei Sat.1. Lesen Sie hier eine Vorschau zur Folge.

"So liebt Deutschland – Alles über unsere Männer" läuft am Mittwoch, 8.7.2020, auf Sat.1. Hier in der Vorschau erfahren Sie alle Infos rund um die Show.

Die Reihe "So liebt Deutschland..." läuft am 8.7.2020 mit Folge 2, "So liebt Deutschland – Alles über unsere Männer", auf Sat.1. Das Prinzip der Sendung sieht so aus: Anhand verschiedener Clips und Statistiken werden Fragen wie "Wo machen es die Nachbarn?" beantwortet. Promis wie Jürgen Milski und Matthias Mangiapane sind unter anderem dabei. Hier in der Vorschau erhalten Sie alle Infos zur Folge.

"So liebt Deutschland – Alles über unsere Männer": Übertragung und Sendetermin

Insgesamt sind drei Folgen "So liebt Deutschland..." mit Infos rund um die Sexualität der Deutschen zu sehen. In jeder Folge geht es um einen anderen Schwerpunkt. Folge 2, "So liebt Deutschland – Alles über unsere Männer", läuft am Mittwoch, 8. Juli 2020, um 20.15 Uhr bei Sat.1.

"So liebt Deutschland – Alles über unsere Männer": Vorschau zum 8.7.20

Am 8. Juli 2020 stehen die Männer im Fokus. Dazu hat Sat.1 eine Forsa-Umfrage mit 1000 Leuten gestartet. Die Frage lautete: "Mit welcher dieser 15 deutschen Promi-Frauen hätten Sie gerne Sex?". Die Befragten durften unter anderem zwischen Sophia Thomalla, Heidi Klum und Helene Fischer wählen. Neben kostenloser Biologie-Nachhilfe zum Geschlechtsteil des Mannes, werden auch Themen wie Samenspende und Sexspielzeuge besprochen. Matthias Mangiapane bekommt eine Sexpuppe vorgesetzt und fragt sich: "Was ist das denn?"

"So liebt Deutschland – Alles über unsere Männer": Diese Promis sind dabei

Jürgen Milski liefert am 8. Juli 2020 einen Einblick in seine Vorlieben und amüsiert sich köstlich über die gezeigten Clips in der Show. Diese Promis kommentieren die Sendung:

Désirée Nick

Jürgen Milski

Janine Pink

Matthias Mangiapane

Claudia Obert

