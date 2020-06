11:47 Uhr

"So liebt Deutschland – Der große Verkehrsbericht": Vorschau

"So liebt Deutschland – Der große Verkehrsbericht" läuft am Mittwoch bei Sat.1. Lesen Sie hier eine Vorschau zur Folge.

"So liebt Deutschland – Der große Verkehrsbericht" läuft am Mittwoch, 1.7.2020, auf Sat.1. Hier in der Vorschau erfahren Sie alle Infos rund um die Show.

Die Reihe "So liebt Deutschland..." startet in wenigen Tagen mit dem großen "Verkehrsbericht" bei Sat.1. Intim-Frisuren, Sex-Toys, der perfekte Kuss - in der Show wird alles rund um das Thema Sex besprochen. Es werden skurrile Clips gezeigt und Fragen von Promis wie Désirée Nick und Jürgen Milski beantwortet. Hier in der Vorschau erhalten Sie alle Infos zur Folge.

"So liebt Deutschland – Der große Verkehrsbericht": Übertragung und Sendetermin

Insgesamt werden drei Folgen "So liebt Deutschland..." mit Infos rund um die Sexualität der Deutschen gezeigt. Jede Folge hat einen anderen Schwerpunkt. Folge 1, "So liebt Deutschland – Der große Verkehrsbericht", läuft am Mittwoch, 1. Juli 2020, um 20.15 Uhr bei Sat.1.

"So liebt Deutschland – Der große Verkehrsbericht": Vorschau zum 1.7.20

Am Mittwoch werden unter anderem Statistiken zur Häufigkeit, den beliebtesten Stelllungen und Orten der Deutschen gezeigt. Außerdem werden Fetische besprochen: Es gibt zum Beispiel Paare, die Rollenspiele auf die Spitze treiben, indem ein Partner sich als Pferd verkleidet und vom anderen dominiert wird - Janine Pink fehlen die Worte. Es werden auch verschiedene Fragen beantwortet, unter anderem: Wie täuscht man eigentlich einen Orgasmus vor? Claudia Obert lässt es sich nicht nehmen, den Zuschauern höchstpersönlich eine Lektion zu erteilen.

"So liebt Deutschland – Der große Verkehrsbericht": Die Promis

Jürgen Milski scheint wohl auf "Dirty Talk" zu stehen, wie er im Trailer zur Show preisgibt. Diese Promis kommentieren die Sendung am Mittwoch:

Désirée Nick

Jürgen Milski

Janine Pink

Matthias Mangiapane

Claudia Obert

