07:47 Uhr

So machen sich Fans über den Kaffeebecher in "Game of Thrones" lustig

Was macht ein Starbucks-Becher in der Folge vier der achten Staffel von "Game of Thrones"? Das fragen sich auch die Fans - und reagieren mit Humor auf die Panne.

Die Verantwortlichen der HBO-Serie "Game of Thrones" haben es nicht rechtzeitig bemerkt - den überaus aufmerksamen Fans der Mittelalterserie ist es aber sofort aufgefallen: In der aktuellen Folge der achten Staffel ist auf einem Tisch vor der "Drachenmutter" Daenerys Targaryen ein Starbucks-Kaffeebecher zu sehen.

Der Spott zum Coffee to Go in Westeros ließ im Netz nicht lange auf sich warten - wir haben einige der Reaktionen gesammelt:

Coffee is coming - die Reaktionen auf den Kaffeebecher in "Game of Thrones"

Mancher macht sich Gedanken, ob der vollständige Name der Drachenmutter auf einen Starbucks-Becher gepasst hätt.

Dieser Nutzer hat sich sogar die Mühe gemacht und ein Starbucks-Café in Winterfell angesiedelt.

Mittlerweile hat auch der offizielle Twitter-Account von "Game of Thrones" humorvoll auf die Panne reagiert - Daenerys hätte eigentlich Kräutertee bestellt, der Latte Macchiato sei ein Fehler gewesen.

News from Winterfell.



The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl — Game of Thrones (@GameOfThrones) 6. Mai 2019

Auch bei Starbucks meldet man sich zu Wort - für das Unternehmen dürfte die Panne eine willkommene PR-Aktion gewesen sein.

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) 6. Mai 2019

Derzeit wird die achte und letzte Staffel von Game of Thrones in sechs Folgen ausgestrahlt. Da die Serie die Buchvorlage längst überholt hat, ist das Ende von GoT ein Geheimnis. Mehrere Schauspieler bewarben die Staffel mit mysteriösen Aussagen dazu, wie überraschend und brutal alles werde. Gwendoline Christie, die Brienne von Tarth spielt, sagte zum Beispiel: "Fans werden eine Therapie brauchen." Autor George R. R. Martin selbst sprach mehrmals von einem "bittersüßen" Ende. (AZ)

Themen Folgen