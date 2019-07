vor 44 Min.

So schätzt sich Guido Maria Kretschmer als Shopping Queen ein

Wer Designer Guido Maria Kretschmer nicht wegen seiner Mode kennt, der kennt ihn aus "Shopping Queen". Auf der Berliner Modewoche 2019 zeigt er seine Kollektion.

Guido Maria Kretschmer (54) ist einer der bekanntesten Designer auf der Berliner Modewoche 2019. Bekannt geworden ist Guido Maria Kretschmer vor allem durch die VOX-Sendung "Shopping Queen", die er seit Januar 2012 moderiert. Als Kandidat würde sich der Designer aber eher mittelmäßig einschätzen. Vermutlich würde er nicht so gut abschneiden, sagte Kretschmer der Deutschen Presse-Agentur. "Weil ich irgendwie so einen eigenen Look hab, so eigensinnig und auch ein emotionaler Käufer bin." Er kaufe dann Dinge, die er mag - die aber nicht perfekt sind. "Wahrscheinlich wäre ich so gutes Mittelmaß. Aber ich kann mich auch über mich selbst ganz gut amüsieren."

Shopping-Queen: Das Budget wäre für Guido Maria Kretschmer problematisch

Bei den beiden Faktoren Budget und Zeit wäre eher das Budget für Guido Maria Kretschmer problematisch. "Ich würde dann zu viel mitnehmen und dann stehe ich da. Dann sehe ich nachher noch was, was ich auch noch will, also da müsste ich mich bemühen", sagte Kretschmer. Und auch bei der Auswahl seiner Shopping-Begleitung könnte es Hürden geben. "Das würde sicher in meinem Freundeskreis Probleme geben, wen ich da mitnehmen würde, da müsste ich einige mitnehmen."

Eine funkelnde Kreation von Guido Maria Kretschmer auf der Berlin Fashion Week 2019. Bild: Monika Skolimowska, dpa

Kretschmer zeigte am Montagabend auf der Berliner Modewoche in Zusammenarbeit mit dem Versandhändler Otto seine neue Kollektion. Der aus Münster stammende Designer kündigte vorab an: "Es ist eine große Show, die größte, die ich je gemacht habe." Und tatsächlich: Fast 40 Minuten lang liefen die Models über den Laufsteg im E-Werk. Kretschmer setzte auf Vielfalt, unter den Models waren viele dunkelhäutige Frauen und Männer. Die Models, einige mit etwas größeren Kleidergrößen und weiblichen Rundungen, trugen viel Glitzer, Brokat und aufgenähte oder gedruckte Herz-Motive.

Am Dienstag sollen die Schauen und Events auf der Modewoche weitergehen. Auf dem Plan stehen beispielsweise der Designer Kilian Kerner und das Label Marc Cain. Im Kaufhaus des Westens (KaDeWe) zeigt die Modezeitschrift Vogue anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens Kreationen von Nachwuchs-Modeschöpfern. Als Stargast wird Wolfgang Joop erwartet.

2005 präsentierte er seine Kreationen erstmals auf der Berlin Fashion Week. Die Schauspielerin Katharina Thalbach ließ Kretschmer für ein Oscar-Wilde-Stück Bühnengarderobe entwerfen. Seither war er als Kostümbildner für diverse Theater- und Filmproduktionen tätig.

Guido Maria Kretschmer heiratete Frank Mutters auf Sylt

Schlagzeilen machte der Modeschöpfer auch, als er im September vergangenen Jahres seinen langjährigen Lebensgefährten Frank Mutters (63) heiratete. Die Hochzeit fand in der Seefahrerkirche St. Severin in Keitum auf Sylt statt.

Hautnah dabei waren bei der Promi-Trauung Gäste wie die Moderatorinnen Sylvie Meis, Katja Burkard und Frauke Ludowig sowie die Grünen-Politikerin und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Claudia Roth, die Models Lena Gercke und Zoe Helali sowie Promi-Friseur Udo Walz.

Traumhochzeit auf Sylt: Guido Maria Kretschmer (links) heiratete im September 2018 seinen langjährigen Lebensgefährten Frank Mutters auf Sylt. Bild: Britta Pedersen, dpa

Vor der Hochzeit war der Modeschöpfer und "Shopping Queen"-Moderator Kretschmer durchaus aufgeregt, wie er vorher in mehreren Interviews verriet. Und das, obwohl er und Mutters bereits so lange ein Paar sind und seit 2012 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben. "Frank ist das Beste, was mir bisher im Leben passiert ist und je passieren wird", schreibt der 53-jährige "Shopping Queen"-Moderator auf seiner Homepage. "Und weil die Liebe das Größte ist, egal wo man herkommt oder was man macht, wollen wir mit unserer Heirat auch ein Zeichen setzen im Sinne der Ehe für alle." (dpa/AZ)

Guido Maria Kretschmer hat in einigen Filmen mitgespielt. Der Designer hat außerdem drei Bücher veröffentlicht, darunter auch ein Bestseller:

Anziehungskraft. Stil kennt keine Größe. 17. Auflage. (2013)

Eine Bluse macht noch keinen Sommer. Geschichten aus dem Kleiderschrank. (2014)

Das rote Kleid. Roman (2018)

