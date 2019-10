vor 18 Min.

So schön zeigen sich Justin Bieber und seine Braut Hailey

Justin Bieber und seine Frau Hailey haben schon vor einem Jahr standesamtlich geheiratet. Nun folgte eine größere Trauungsfeier - und viele Instagram-Posts.

US-Sänger Justin Bieber und seine Frau Hailey haben nun ihre große Hochzeit gefeiert. Wie aus mehreren Fotos der beiden auf Instagram hervorgeht, haben sie ihre Trauung noch einmal groß gefeiert. Medienberichten zufolge fand auch eine kirchliche Trauung statt.

Justin Bieber und seine Hailey inszenieren sich bei Hochzeitsfeier

Schon vor einem Jahr hatten sich die Biebers in einem New Yorker Standesamt das Ja-Wort gegeben. Eine größere Feier hatte es damals aber nicht gegeben.

Auf Instagram präsentierte Justin Bieber sich jetzt stolz mit einem Hochzeitsfoto mit dem Titel The Biebers September 30, 2019, zu dem er schrieb: "Meine Braut ist heiß."

So sahen die Hochzeitsvorbereitungen von Justin Bieber und seiner Hailey aus

Schon Tage zuvor hatten Justin und Hailey Bieber in ihren Hochzeitsvorbereitungen gesteckt. Das Model hatte bereits am Donnerstag in ihren Instagram Stories mehrere Partyfotos geteilt, auf denen sie im weißen Hochzeitslook zu sehen ist. Reality-Star Kendall Jenner (23) und andere hatten dem People-Magazin zufolge einen Junggesellinnenabschied in Los Angeles organisiert.

Justin Bieber hatte zudem mehrere bunte, unter anderem mit Bananen bedruckte Anzüge auf Instagram gepostet und seine Anhänger aufgefordert: "Helft mir, meinen Smoking für die Hochzeit zu wählen." (AZ)

Themen folgen