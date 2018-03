So sehen Sie die Oscars 2018 live im TV und Stream: Uhrzeit und Nominierungen

04.03.2018

Die Oscar-Verleihung rückt näher. In der Nacht von Sonntag auf Montag werden die Academy Awards in Los Angeles verliehen. ProSieben berichtet im TV live von der Veranstaltung.

Die Oscars 2018 werden in der Nacht auf Montag verliehen, was sich live im TV und Stream sehen lässt. Hier Infos zu Übertragung, Uhrzeit und Nominierten.

Die Oscars 2018 werden heute Nacht verliehen. Wieder einmal kommen Hollywoods wichtigste Filmschaffenden auf dem Roten Teppich in Los Angeles zusammen. Einmal im Leben einen Oscar zu gewinnen - davon träumen viele. Doch wer ist eigentlich beim Oscar 2018 dabei? Hier die wichtigsten Infos zu Kategorien, Nominierten, dem Moderator und Übertragungszeiten.

Welche sind die Kategorien, in denen die Oscars 2018 verliehen werden?

Die Academy Awards werden in diesem Jahr in den folgenden Kategorien verliehen: Bester Film - Beste Regie - Bester Hauptdarsteller - Beste Hauptdarstellerin - Bester Nebendarsteller - Beste Nebendarstellerin - Bestes Originaldrehbuch - Bestes adaptiertes Drehbuch - Beste Kamera - Bestes Szenenbild - Bestes Kostümdesign - Bester Ton - Bester Schnitt - Bester Tonschnitt - Beste visuelle Effekte - Bestes Make-up - Bester Song - Beste Filmmusik - Bester animierter Spielfilm - Bester animierter Kurzfilm - Bester Dokumentarfilm - Bester Dokumentar-Kurzfilm - Bester fremdsprachiger Film

Oscars 2018: Nominierte in der Übersicht

Bester Film: "Dunkirk" - "Die Verlegerin" - "Call Me By Your Name" - "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" - "Lady Bird" - "Get Out" - "Die dunkelste Stunde" - "Der seidene Faden"

Beste Regie - Christopher Nolan ("Dunkirk") - Guillermo del Toro ("Shape of Water - Das Flüstern des Wassers") - Greta Gerwig ("Lady Bird") - Jordan Peele ("Get Out") - Paul Thomas Anderson ("Der seidene Faden")

Beste Hauptdarstellerin - Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") - Meryl Streep ("Die Verlegerin") - Sally Hawkins ("Shape of Water - Das Flüstern des Wassers") - Margot Robbie ("I, Tonya") - Saoirse Ronan ("Lady Bird")

Bester Hauptdarsteller - Gary Oldman ("Darkest Hour") - Daniel Day-Lewis ("Der seidene Faden") - Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name") - Daniel Kaluuya ("Get Out") - Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.")

Beste Nebendarstellerin - Laurie Metcalf ("Lady Bird") - Mary J. Blige ("Mudbound") - Allison Janney ("I, Tonya") - Octavia Spencer ("Shape of Water - Das Flüstern des Wassers") - Lesley Manville ("Der seidene Faden")

Bester Nebendarsteller - Willem Dafoe ("The Florida Project") - Sam Rockwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") - Richard Jenkins ("Shape of Water - Das Flüstern des Wassers") - Christopher Plummer ("Alles Geld der Welt") - Woody Harrelson ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Bester fremdsprachiger Film - "Eine fantastische Frau" (Chile) - "The Square" (Schweden) - "Loveless" (Russland) - "The Insult" (Libanon) - "Körper und Seele" (Ungarn)

Beste Filmmusik - Jonny Greenwood ("Der seidene Faden") - Carter Burwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") - Hans Zimmer ("Dunkirk") - John Williams ("Star Wars: Die letzten Jedi") - Alexandre Desplat ("Shape of Water - Das Flüstern des Wassers")

Welche sind die Filme mit den meisten Nominierungen bei den Oscars 2018?

Bei den diesjährigen Oscars sind diese Filme besonders oft nominiert:

Der Film "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" hat gleich 13 Nominierungen für die Oscars erhalten.

Der Film "Dunkirk" ist insgesamt achtmal bei den Oscars nominiert.

Sieben Oscar-Nominierungen hat der Film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" erhalten.

Die Filme "Die Dunkelste Stunde" und "Der seidene Faden" bekamen jeweils sechs Oscar-Nominierungen.

Fünf Nominierungen gab es jeweils für die Filme "Blade Runner 2049" und "Lady Bird".

Die Filme "Call Me by Your Name", "Get Out", "Mudbound" und "Star Wars: Die letzten Jedi" sind für je vier Oscars nominiert.

Wer ist der Moderator der Oscars 2018?

Wie bereits im vergangenen Jahr wird die Verleihung der Academy Awards von dem US-amerikanischen Late-Night-Talkmaster Jimmy Kimmel moderiert werden. Bei der Verleihung der Oscars im vergangenen Jahr war ihm ein böser Fehler unterlaufen, für den der Moderator viel Spott einstecken musste. Er hatte die Umschläge vertauscht. Kimmel reagierte damals sehr souverän auf die Kritik. Er sagte: "Ich gebe mir selbst die Schuld. Ich verspreche ich komme nie wieder", setzte er mit einem Augenzwinkern nach. Für die 90. Verleihung der Academy Awards steht er nun doch wieder zur Verfügung.

Wissenswertes rund um den Oscar 1 / 13 Zurück Vorwärts Der Name: Bis heute ist unklar, wieso der Oscar seinen Namen hat. Insgesamt kommen vier Personen in Frage: Die ehemalige Akademie-Vorstandssekretärin Margaret Herrick. Sie soll die Statue mit ihrem Onkel Oscar verglichen haben.

Bette Davis hingegen soll der Goldjunge an ihren ersten Mann Harmon „Oscar“ Nelson erinnert haben. Außerdem behauptet Filmkolumnist Sidney Skolsky Namensgeber gewesen zu sein.

Und als Letztes: Walt Disney. Er hatte sich angeblich 1932 für seinen "Oscar" bedankt, weil er dachte, das sei der offizielle Name des Preises.

Die jüngste Gewinnerin: Shirley Temple bekam mit sechs Jahren den Sonderpreis "Juvenile Award". Die Oscar-Miniaturstatue wird bis heute vergeben.

Die älteste Gewinnerin: Als beste Hauptdarstellerin wurde die 80-jährige Jessica Tandy 1989 für den Film "Miss Daisy und ihr Chauffeur" ausgezeichnet.

Der ältester Gewinner: Als bester Nebendarsteller erhielt der 82-jährige Christopher Plummer einen Oscar für das Filmdrama "Beginners".

Die meisten Nominierungen: Tontechniker Kevin O’Connell war 20 Mal für den Oscar nominiert und bekam keinen einzigen. Dafür gewann er einen Emmy.

Die bayerischen Kuverts: Die schönen goldenen Umschläge, in denen die Namen der Oscar-Gewinner stecken, kommen aus der Papierfabrik Gmund am Tegernsee.

Die goldene Nacht: Walt Disney bekam 1954 gleich vier Oscars an einem Abend verliehen.

Die Statue ist 35 Zentimeter hoch, vier Kilogramm schwer und mit Gold überzogen.

Die Figur gleicht einem Ritter, der auf einer Filmspule steht und sich auf ein Schwert stützt. Damit belohnen die weltweit vertretenen Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) in Los Angeles die besten Leistungen aus der Filmproduktion des Vorjahres.

Bis heute wurden fast 3000 der kleinen Statuen vergeben.

Doch nicht immer war der Oscar vergoldet: Weil Metall im Zweiten Weltkrieg knapp war, bestanden sie zeitweise aus bemaltem Gips - später konnten die Preisträger ihre Oscars gegen goldüberzogene Figuren eintauschen.

Oscars 2018 live im TV und Stream - zu später Uhrzeit

Wer die Verleihung der Academy Awards live im Fernsehen oder im Livestream verfolgen möchte, braucht viel Ausdauer oder muss eine Nachteule sein. Der Sender ProSieben hat sich die Rechte an der Übertragung der Oscars 2018 gesichert. Wegen der Zeitverschiebung beginnt die Show aber erst spätabends deutscher Zeit. Welches Werk beim wichtigsten Filmpreis der Welt zu den Gewinnern zählen wird, darüber spekulieren Steven Gätjen, Viviane Geppert und Michael Michalsky am Sonntag, 4. März 2018, ab 23:30 Uhr live aus Los Angeles. Die eigentliche Verleihung der Academy Awards beginnt allerdings deutlich später: Erst ab 2 Uhr morgens präsentiert Jimmy Kimmel die Gewinner der Oscars 2018.

Wer keinen Platz vor einem Fernseher erwischt oder unterwegs ist, kann sich die Oscars auch im Livestream ansehen. Auf www.prosieben.de/oscar und in der ProSieben-App gibt es den Live-Stream zur Verleihung, Videos und Infos zu Nominierten und Gewinnern. (zian)

