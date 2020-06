vor 1 Min.

So sehen Sie heute die partielle Mondfinsternis in Deutschland - 5.6.2020

Heute findet die letzte Mondfinsternis im Jahr 2020 in Deutschland statt. Wie Sie diese heute sehen können.

Die heutige partielle Mondfinsternis ist die letzte im Jahr 2020 in Deutschland. Erst wieder 2022 wird es eine totale Mondfinsternis geben. Wie die heutige Mondfinsternis am 5.6.2020 zu sehen ist.

Heute Nacht am Freitag, 5.6.2020, wird der Vollmond ein wenig anders sein als sonst. Mit bloßen Auge fällt das wahrscheinlich gar nicht auf, aber beim Mondaufgang wird dieser bereits in den Halbschatten der Erde eingetaucht sein. Diese partielle Mondfinsternis ist die letzte im Jahr 2020 in Deutschland.

Deutschland 2020: Wie sehen Sie heute die Mondfinsternis?

Um die partielle Mondfinsternis zu sehen, brauchen Sie anders als bei einer Sonnenfinsternis keine Schutzausrüstung. Der Mond ist auch mit bloßem Auge zu sehen, jedoch wird empfohlen ein Teleskop oder Fernglas zu benutzen, um genauere Veränderungen auf der Mondoberfläche zu beobachten.

Der Mond geht heute Abend im Südosten auf und steigt nach Süden am Himmel. Jedoch ist er während der kompletten Mondfinsternis relativ tief über dem Horizont zu sehen, was die Beobachtung nicht leichter macht. Ratsam wäre daher ein hochgelegener Beobachtungsort mit Blick nach Südosten oder Süden.

Wann findet die Mondfinsternis in Deutschland 2020 statt? Und wann die nächste?

Heute Nacht am 5.6.2020 ist bereits kurz nach Mondaufgang die Mitte der Mondfinsternis erreicht. In Deutschland wir das um 21.25 Uhr der Fall sein. Dann befindet sich der Mond mit etwas mehr als der Hälfte der Fläche seines scheinbaren Durchmessers (rund 60 Prozent) im Halbschatten der Erde. Aus diesem Halbschatten tritt der Mond um 23.04 Uhr wieder vollständig aus, womit die partielle Mondfinsternis beendet ist. Dies war die letzte für das Jahr 2020.

Die nächste totale Mondfinsternis in Deutschland findet dann wieder am 16. Mai 2022 statt. Die letzte Mondfinsternis konnte 2019 beobachtet werden.

Was passiert bei einer Mondfinsternis?

Einfach ausgedrückt steht die Erde zwischen Sonne und Mond. Der Schatten der Erde trifft auf den Erdtrabanten und verfinstert diesen. Bei einer totalen Mondfinsternis entsteht ein sogenannter "Blutmond", der Vollmond leuchtet dann rötlich.

Zieht der Mond wie heute Nacht nur durch den Halbschatten der Erde, legt sich nur ein leichter, grauer und kaum wahrnehmbarer Schatten über den Erdtrabanten. Er wird daher nicht komplett verfinstert. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen