So startet "Queen of Drags" 2019 heute am 14.11.19 mit Folge 1

Heute am 14.11.19 feiert "Queen of Drags" Premiere. Was die Zuschauer heute erwartet, lesen Sie in unserer Vorschau zu Folge 1.

Auf ProSieben startet "Queen of Drags" heute mit Folge 1. Welcher Juror am 14.11.19 zu Gast ist und welche Aufgabe den Kandidaten gestellt wird: hier in der Vorschau.

Es ist so weit: ProSieben präsentiert den Zuschauern heute am Donnerstag, 14.11.19, Folge 1 der neuen Verwandlungs-Show " Queen of Drags". In dem Format suchen Heidi Klum, Bill Kaulitz, Conchita Wurst und wechselnde Gastjuroren nach der begabtesten Drag Queen im deutschsprachigen Raum. Die Kandidaten werden Woche für Woche vor ein neues Motto gestellt, das sie möglichst treffend erfüllen müssen. Auf die Gewinnerin wartet unter anderem eine Siegprämie von 100.000 Euro.

Was die Zuschauer heute in Folge 1 von "Queen of Drags" erwartet, lesen Sie hier in unserer Vorschau.

"Queen of Drags", Folge 1: Am 14.11.19 können sich die Kandidaten frei entfalten

In Folge 1 von "Queen of Drags" wird es direkt spannend: Die Kandidaten bekommen die Chance, sich unter dem Motto "The Art of Drag" frei entfalten zu können. Heißt: Die Juroren wollen die Persönlichkeiten der zehn Drag Queens kennenlernen und geben ihnen die Möglichkeit, sich nach ihren Vorstellungen inszenieren und in ihren Paraderollen präsentieren zu können. "Das ist ein großartiges Eröffnungsmotto, weil wir feststellen können, wo die Queens stehen, was ihre Passion ist, wo ihre Stärken liegen und wo sie Schwächen haben", erklärt Jurorin Conchita Wurst.

Auch Juror Bill Kaulitz erhofft sich von den Kandidaten eine ausdrucksstarke Performance: "Ich erwarte, dass die Drag Queens sich von ihrer allerbesten, ihrer emotionalsten und offensten Seite zeigen. Wir wollen eine richtig starke, erste Performance sehen".

Vorschau auf "Queen of Drags": Olivia Jones ist heute Gastjurorin

In der Premiere von "Queen of Drags" ist heute der "Star" unter den Drag Queens zu Gast: Olivia Jones. Gemeinsam mit den Jury-Mitgliedern wird sie die Auftritte der Teilnehmer heute am 13.11.19 bewerten. "Die Show ist eine super Plattform für deutschsprachige Drag Queens, die jetzt endlich mal einem großen Publikum zeigen können, was sie drauf haben und wie vielfältig Drag ist. Drag ist nicht nur Omas olle Fummel auftragen. Drag ist Kunst, unterhaltsam, provokant und immer auch ein politisches Statement für Toleranz, Vielfalt und Respekt."

Welche Kandidaten die Jury in Folge 1 überzeugen können, sehen Sie heute am Donnerstag, 14.11.19, ab 20.15 Uhr live auf ProSieben.

