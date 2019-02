11:00 Uhr

So viele Abtreibungen gibt es in Bayern Panorama

In Deutschland wurden im vergangenen Jahr mehr als 100.000 Schwangerschaften abgebrochen. Wie viele waren es in den einzelnen Bundesländern?

Von Sascha Geldermann

2018 haben sich weniger Frauen in Deutschland für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden als im Jahr 2017: Die Zahl der Abtreibungen fiel leicht auf rund 101.000, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit.

Der Großteil der Frauen war zwischen 18 und 34 Jahre alt. Drei Prozent der Abtreibungen wurden aber auch an Minderjährigen durchgeführt. Acht Prozent der Betroffenen waren älter als 39 Jahre. In den wenigsten Fällen gab es medizinische Gründe für den Abbruch der Schwangerschaft.

Abtreibungen in den Bundesländern: Wie viele waren es in Bayern?

In der Bayern wurden im Jahr 2018 11.600 Schwangerschaften abgebrochen. Mehr Abtreibungen gab es nur in Nordrhein-Westfalen, das aber auch eine höhere Einwohnerzahl hat.

Die folgende Karte zeigt, wie viele Schwangerschaftsabbrüche in den einzelnen Bundesländern durchgeführt wurden. Die Frauen stammten dabei nicht immer aus demselben Bundesland: Acht Prozent fuhren für die Abtreibung in ein anderes.

Klicken Sie auf unserer interaktiven Karte die einzelnen Bundesländer an, um genaue Zahlen zu bekommen:

So dürfen Ärzte über Abtreibungen informieren

In Deutschland sind Abtreibungen nach wie vor rechtswidrig und nur unter bestimmten Bedingungen bleibt der Eingriff straffrei. So etwa nach rechtzeitiger Beratung in einer staatlich anerkannten Konfliktberatungsstelle - das war bei 96 Prozent der Abbrüche im Jahr 2018 der Fall. Eine Abtreibung bleibt auch nach der zwölften Schwangerschaftswoche straffrei, wenn für die Schwangere Lebensgefahr besteht oder eine schwerwiegende körperliche oder seelische Beeinträchtigung droht.

Der Paragraf 219a ist nach wie vor umstritten. Er stellte bisher den Hinweis, dass in einer Praxis Abbrüche durchgeführt werden, unter Strafe. Mehrere Ärzte wurden deshalb verurteilt. Darunter auch die Gießener Ärztin Kristina Hänel, die auf ihrer Homepage Informationen zur Verfügung gestellt hatte. Ihr Fall löste eine Diskussion über die Rechtslage aus.

Der Bundestag hat den Paragraf 219a im Februar reformiert. Demnach dürfen Ärzte künftig - etwa im Internet - angeben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Für weitere Informationen müssen sie allerdings auch künftig auf offizielle Stellen verweisen. Sie dürfen auch nicht selbst veröffentlichen, mit welcher Methode sie abtreiben.

Ihr Rechtsstreit sei mit der Reform nicht beigelegt, sagt Kristina Hänel. Die Änderung reiche nicht aus, erklärt unter anderen auch Pro Familia. Der Paragraf müsse ersatzlos gestrichen werden, damit sich Frauen informieren könnten und um der Stigmatisierung des Schwangerschaftsabbruchs und der Ärzte entgegenzuwirken. (mit dpa)

Themen Folgen