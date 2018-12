vor 51 Min.

So wird das Wetter an Silvester Panorama

Wie wird das Wetter an Silvester 2018? Die Meteorologen wagen schon einen ersten Blick auf den Jahreswechsel: Schneien wird es zum Feuerwerk nicht.

Eher Regen statt Schnee: Das Jahr 2018 wird nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ohne Schneefall zu Ende gehen. Wer das Jahr auf der Skipiste ausklingen lassen möchte, sollte in den Bayerischen Wald oder in die Alpen fahren, riet der DWD. Unter 1200 Metern stünden die Chancen auf Schnee schlecht.

Am Donnerstag ist es den Meteorologen zufolge im Norden und Osten Deutschlands dicht bewölkt, ab und an regnet oder nieselt es. Im Süden und Westen soll es teils neblig-trüb werden und der Regen meist ausbleiben. Auch sei die Wolkendecke in diesen Teilen der Republik etwas aufgelockerter. Die Höchsttemperaturen erreichen 3 bis 10 Grad. In Nebelgebieten ist es kühler.

Am Freitag bleiben die dichten Wolken am Himmel, und erneut gibt es laut DWD örtlich etwas Regen oder Sprühregen. Südlich von Mosel und Main ist es aufgelockert bewölkt; und obwohl es hier und da etwas Sprühregen geben kann, bleibt es dort überwiegend trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 8 Grad.

Bis zum Wochenende zieht sich der Himmel über Bayern dann wieder überwiegend zu: Dauergrau und dichte Wolken sind überall zu erwarten - im Norden und Osten steigt zudem die Wahrscheinlichkeit auf Sprühregen. Minusgrade sind nur fürs höhere Bergland zu erwarten, ansonsten bleibt es in Bayern bei Temperaturen zwischen null und sechs Grad frostfrei.

Silvester 2018 wird es überwiegend bewölkt und kalt

Und das Silvester-Wetter? Für den Großraum Augsburg sagen die Meteorologen von wetter.com für den Morgen des 31. Dezember kühle zwei Grad und Regen voraus. Im Laufe des Tages bleibt es demnach überwiegend dicht bewölkt bei Temperaturen von 3 bis 4 Grad. In der Nacht seien Teile des Himmels mit Wolken bedeckt und das Thermometer falle auf 1 Grad. (AZ, dpa)

13 Bilder So war das Wetter an Weihnachten in den vergangenen Jahren Bild: Diether Endlicher, dpa

Themen Folgen